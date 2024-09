Sporting Cristal vs Garcilaso se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 17 de septiembre de 2024 por la undécima fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín Porres. El partido está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: los celestes vienen de ganarle a Sport Huancayo en la fecha 10 del Clausura. (Depor)