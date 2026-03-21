Por la fecha 8 del Torneo Apertura de la , vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 21 de marzo en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. ¡Un nuevo clásico a la vista! ¿Qué canales están confirmados para la transmisión de este compromiso? L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX) es el único canal con los derechos para pasar el duelo entre cemas y rimenses, con sus alternativas de pago en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV, Best Cable y Claro TV. ¿Cómo verlo por streaming, dispositivos móviles y ordenadores? Podrás hacerlo vía DGO, Movistar TV App, Zapping, Claro Video y Fanatiz. El partido, a jugarse a las 3:30 p.m.

Liga 1 MAX EN VIVO, Sporting Cristal vs. Los Chankas en directo: ver partido por Movistar TV
Liga 1 MAX EN VIVO, Sporting Cristal vs. Los Chankas en directo: ver partido por Movistar TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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