Liga 1 MAX transmitirá el compromiso entre Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 6 de septiembre desde las 11:00 a.m. en Perú. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento por el Torneo Clausura? El encuentro corresponde a la fecha 8 del campeonato y también podrá seguirse mediante DIRECTV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Liga 1 MAX y DIRECTV son las opciones oficiales para mirar este cruce.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

La manera más directa de seguir el partido entre Sporting Cristal y Los Chankas es mediante una suscripción a DIRECTV. Los usuarios del servicio podrán acceder a la señal de Liga 1 MAX incluida en su paquete y disfrutar del encuentro desde su televisor.

¿Cómo ver Liga 1 MAX por internet para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las plataformas habilitadas para Liga 1 MAX. Solo se requiere una conexión estable a internet y una suscripción activa para acceder a la transmisión en vivo.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde el celular para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Quienes deseen ver el partido desde un smartphone podrán ingresar a la plataforma correspondiente de Liga 1 MAX, iniciar sesión con una cuenta activa y buscar la transmisión del compromiso.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una tablet para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante las plataformas habilitadas para Liga 1 MAX. Esta alternativa ofrece la posibilidad de seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en Smart TV para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la plataforma de Liga 1 MAX y disfrutar del encuentro entre Sporting Cristal y Los Chankas en una pantalla más grande y con todas las comodidades del hogar.

¿Cómo ver Liga 1 MAX desde una PC o laptop para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Otra opción consiste en ingresar a la plataforma oficial de Liga 1 MAX desde una computadora. Una vez dentro, podrás acceder a la transmisión en vivo y seguir todas las incidencias del partido.

¿Cómo ver Liga 1 MAX mediante DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Los clientes de DIRECTV podrán acceder a la señal de Liga 1 MAX de acuerdo con el paquete contratado. De esta manera, podrán disfrutar del partido desde el televisor y seguir en vivo el duelo por la fecha 8 del Torneo Clausura.

¿Cómo ver Liga 1 MAX en múltiples dispositivos para seguir Sporting Cristal vs. Los Chankas?

Dependiendo de la plataforma y el plan contratado, los aficionados podrán acceder a la transmisión desde diferentes dispositivos, como celulares, tablets, computadoras y Smart TV. Así podrán elegir la forma más cómoda para seguir el duelo entre Sporting Cristal y Los Chankas.

Sporting Cristal vs. Los Chankas se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Sporting Cristal)