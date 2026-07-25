Este sábado 25 de julio desde las 8:00 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. Melgar se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX, tanto en su versión televisiva como en digital en L1 MAX. Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental de la UNSA será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Sporting Cristal vs. Melgar: previa del partido

El conjunto arequipeño, bajo la dirección técnica del argentino Miguel Rondelli, se presenta ante su público con la moral en lo más alto. El “Dominó” viene de firmar una de las victorias más contundentes de la primera fecha, imponiéndose con mucha jerarquía por 3-1 ante Cienciano en el clásico disputado en la altura del Cusco.

Las anotaciones de Nicolás Quagliata, Jefferson Cáceres y Johnny Vidales evidenciaron el poderío ofensivo y la profundidad del banquillo rojinegro. Además, cuenta con la presencia de uno de sus jugadores emblemas, Bernardo Cuesta que significará un duelo de experiencia frente a Hernán Barcos en el otro equipo.

Por el lado de la visita, Sporting Cristal pisa territorio mistiano con la misión de sumar en una plaza que históricamente siempre le ha exigido al máximo. La escuadra bajopontina, liderada estratégicamente por Roberto Mosquera, logró superar su debut como local tras vencer por un ajustado 1-0 a Deportivo Garcilaso.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Melgar por la Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal y Melgar, correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, será transmitido en exclusiva por L1 MAX en el Perú. La señal posee los derechos televisivos de la mayoría de los equipos del torneo local y llevará todas las incidencias del encuentro desde el Estadio Monumental de la UNSA, con una cobertura completa desde la previa.

¿Cómo ver L1 MAX en vivo por televisión?

Los hinchas podrán seguir el partido a través de L1 MAX en los principales servicios de televisión por cable y satélite del país. La señal está disponible en operadores como DirecTV (canales 604 SD y 1604 HD), Claro TV, Best Cable y otros prestadores que incluyen el canal deportivo dentro de su parrilla de programación.

¿Cómo ver Liga 1 Play para seguir Sporting Cristal vs. Melgar?

Además de la televisión, el encuentro podrá verse mediante Liga 1 Max, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y Smart TV, mediante una suscripción mensual activa. También se puede visualizar a través de los aplicativos DGO y Claro Video, siempre que se cuente con el paquete de L1 MAX contratado.

¿Cómo ingresar a Liga 1 Max?

Para acceder a Liga 1 Max, los usuarios deben ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación para dispositivos móviles. Luego deberán registrarse o iniciar sesión con su cuenta y adquirir el plan de suscripción correspondiente. Una vez completado ese paso, tendrán acceso inmediato a la transmisión en directo del duelo entre Sporting Cristal y Melgar.

¿Se necesita pagar un abono adicional para ver Liga 1 Max?

Sí. Liga 1 Max es una plataforma de streaming independiente y de pago exclusivo, por lo que requiere una suscripción mensual activa para poder visualizar los compromisos de la Liga 1 2026 en vivo.

¿Se puede ver Sporting Cristal vs. Melgar desde el celular?

Sí. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier lugar utilizando la aplicación oficial de Liga 1 Max para Android o iOS. Con una conexión estable a internet y la suscripción correspondiente al día, será posible disfrutar del partido en directo desde dispositivos móviles.

¿Habrá transmisión por televisión abierta en Perú?

No. La Liga de Fútbol Profesional y los licenciatarios de los derechos de televisión confirmaron que el partido entre Sporting Cristal y Melgar no será emitido por canales de televisión abierta. La cobertura oficial estará disponible exclusivamente mediante la señal de L1 MAX y su plataforma digital Liga 1 Max.

Sporting Cristal vs. Melgar se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con transmisión de Liga 1 Max. (Video: @fbcmelgar)