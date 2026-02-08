Desde el Estadio Alberto Gallardo, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por el . ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), al cual podrás acceder si cuentas con el servicio de alguno de estos cableoperadores: DIRECTV, Movistar TV, WIN TV, Claro TV y Best Cable. ¿Y si estás en el extranjero? Tranquilo, podrás mirarlo el servicio de streaming de plataformas como Zapping, Fanatiz y L1 MAX. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 8 de febrero desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Liga 1 MAX transmite el Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: Sporting Cristal)
Liga 1 MAX transmite el Sporting Cristal vs. Melgar. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS