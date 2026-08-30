Este domingo 30 de agosto desde las 3:30 p.m. (horario peruano), Sporting Cristal vs. Sport Boys chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Miguel Grau del Callao será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.
Sporting Cristal vs. Sport Boys: previa del partido
¿Cómo ver Liga 1 Max para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
La manera más directa de acceder al partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys es mediante la señal de Liga 1 Max. Los usuarios que cuenten con el servicio podrán disfrutar del encuentro en vivo desde su televisor.
¿Cómo ver Liga 1 Max por internet para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Quienes prefieran el streaming podrán acceder al encuentro mediante las plataformas digitales habilitadas para Liga 1 Max. Solo deberán iniciar sesión con una cuenta activa y buscar la transmisión del partido.
¿Cómo ver Liga 1 Max desde el celular para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Los aficionados pueden utilizar las aplicaciones compatibles con Liga 1 Max desde dispositivos Android o iPhone para seguir el partido en vivo. Solo deberán ingresar con sus credenciales y buscar la señal correspondiente.
¿Cómo ver Liga 1 Max desde una tablet para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Las tablets también permiten acceder a la cobertura del encuentro mediante las plataformas digitales compatibles con Liga 1 Max. Esta alternativa permite seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
¿Cómo ver Liga 1 Max en Smart TV para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Los usuarios de Smart TV pueden acceder a las aplicaciones compatibles con el servicio, iniciar sesión y seleccionar la transmisión de Liga 1 Max para disfrutar del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys en una pantalla grande.
¿Cómo ver Liga 1 Max desde una PC o laptop para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Otra opción consiste en ingresar a la plataforma digital correspondiente desde una computadora. Una vez iniciada la sesión, los usuarios podrán acceder a la señal de Liga 1 Max y seguir el encuentro en directo.
¿Cómo ver Liga 1 Max mediante DIRECTV para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Los usuarios de DIRECTV que cuenten con la señal correspondiente podrán acceder a la transmisión de Liga 1 Max y disfrutar del partido entre Sporting Cristal vs. Sport Boys desde su servicio de televisión.
¿Cómo ver Liga 1 Max mediante Movistar TV para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Los clientes de Movistar TV que tengan disponible Liga 1 Max podrán sintonizar la señal y seguir en vivo el compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura.
¿Cómo ver Liga 1 Max en múltiples dispositivos para seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys?
Dependiendo del servicio contratado, los aficionados podrán acceder a la transmisión desde televisores, celulares, tablets o computadoras. Así, podrán elegir la alternativa más cómoda para seguir el duelo entre Sporting Cristal vs. Sport Boys.