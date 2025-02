Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal vs. Sport Boys se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Este duelo está pactado para que se dispute este domingo 16 de febrero desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile). ¿Dónde será transmitido? A través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de la alternativa de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping TV y Fanatiz. ¿No tienes dónde verlo? Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, estadísticas, goles y todas las incidencias de este compromiso.

Sporting Cristal y Sport Boys se enfrentan por el Torneo Apertura 2025. (Video: Sporting Cristal)