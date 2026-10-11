Este domingo 11 de octubre desde la 1:00 p.m. (horario peruano), vs. chocaron por la . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Héroes de San Ramón fue el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

Sporting Cristal vs. UTC se ven las caras en la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. UTC se ven las caras en la Liga 1. (Video: Sporting Cristal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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