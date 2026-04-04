vs. se enfrentaron por la , en el duelo válido por la novena jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estuvo disponible en las operadoras de DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Liga 1 MAX EN VIVO, Universitario vs. Alianza Lima en directo: link gratis vía Movistar TV
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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