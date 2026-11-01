Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)
Universitario vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura. (Video: U TV)

transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la Liga 1? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que el encuentro se disputará en el Estadio Mansiche, por la fecha 15 del Torneo Clausura. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! DIRECTV y Movistar TV son las otras opciones para mirar este cruce.

LIGA 1 MAX EN VIVO, Universitario vs. Atlético Grau online: ver cable vía DIRECTV y Movistar TV en directo. (Video: Universitario)
LIGA 1 MAX EN VIVO, Universitario vs. Atlético Grau online: ver cable vía DIRECTV y Movistar TV en directo. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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