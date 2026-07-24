Desde el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la fecha 2 del Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el público, este enfrentamiento estará disponible en la señal de L1 MAX (disponible en diversos operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable) y en su versión de streaming a través de Liga 1 Max, contratando el servicio de pago; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este viernes 24 de julio desde la 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Universitario vs. Cusco FC: previa del partido

El elenco merengue aterriza en este compromiso con aires renovados y la obligación innegociable de ganar el Clausura. Hoy la “U” está bajo la conducción táctica del experimentado estratega argentino Héctor Cúper. El exentrenador del Inter de Milán y Valencia asumió el banquillo crema en mayo de este año con el objetivo claro de pelear por el tetracampeonato en el plano local.

En el plano netamente futbolístico, Universitario apostará por plasmar en el campo el rigor y la disciplina defensiva que siempre han caracterizado a los equipos de Cúper. Las miradas estarán puestas en la contundencia de Alex Valera, máximo artillero crema.

Pero también en el reciente gran fichaje, Gianluca Lapadula que, por ahora, ha alternado en titularidad y sumó pocos minutos en el partido ante Tarma. Para sostener el equilibrio, el comando técnico recurrirá a la firmeza de Caín Fara en el fondo y al desdoblamiento constante de Andy Polo por la banda derecha.

Por la otra vereda, Cusco FC pisa la capital limeña con un condimento especial que le añade bastante morbo a la jornada: la presencia de Javier Rabanal. El técnico español, quien tuvo un fugaz y accidentado paso por el banquillo de Universitario a inicios de 2026, fue oficializado en el mes de junio como el nuevo conductor del cuadro imperial en reemplazo del uruguayo Alejandro Orfila.

Para Rabanal, este encuentro representa una inmejorable revancha personal, buscando dar el gran golpe de la fecha ante su exequipo. Lejos de la altura de la ciudad imperial, la propuesta táctica de la escuadra dorada mutará hacia un bloque defensivo mucho más compacto y reactivo, fiel al estilo que busca implementar su nuevo entrenador.

El mediocampo será una zona de trincheras donde buscarán interrumpir los circuitos locales para conectar rápidamente con los veloces extremos del equipo. La estrategia del cuadro visitante radicará en aguantar el asedio crema durante los primeros minutos, poblar el círculo central e intentar lastimar los espacios a las espaldas de los carrileros locales mediante transiciones veloces.

En el último enfrentamiento disputado en el Monumental, Universitario logró imponerse por un ajustado 1-0 gracias a una jugada de táctica fija en los minutos finales, evidenciando lo mucho que le cuesta quebrar el cerrojo cusqueño. Con las tribunas proyectando un marco espectacular de más de 50 mil espectadores, cremas y dorados prometen regalarnos noventa minutos de puro ajedrez táctico.

Universitario vs. Cusco se enfrentan por el Torneo Clausura 2026 vía L1 Max, DIRECTV y DGO. (Video: @Universitario)