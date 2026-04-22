Este miércoles 22 de abril desde las 8:00 p.m. (horario peruano), Universitario vs. Deportivo Garcilaso chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el Perú por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de DGO, Zapping, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Liga 1 MAX transmitirá el partido entre Universitario se enfrenta a Deportivo Garcilaso. (Video: Universitario)
Liga 1 MAX transmitirá el partido entre Universitario se enfrenta a Deportivo Garcilaso. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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