Desde el Estadio Monumental, Universitario vs. FC Cajamarca se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la primera jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este domingo 29 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil).

Universitario vs. FC Cajamarca por la Liga 1 | VIDEO: L1MAX
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

