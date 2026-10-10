transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 10 de octubre en el Estadio Monumental de Ate, a partir de las 7:00 p.m. en Perú. mientras que en Colombia y Ecuador será a la misma hora; en Bolivia, Chile y Venezuela arrancará a las 8:00 p.m., y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a las 9:00 p.m. En España, el partido iniciará a las 2:00 a.m. del siguiente día. El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Además de L1 Max, podrás seguir la televisación mediante DIRECTV. No recomendamos Fútbol Libre TV, por ser una señal pirata. No te pierdas este encuentro clave.

Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
Universitario vs. Melgar: en qué canales ver y transmisión vía Liga 1 MAX. (Video: @universitario).
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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