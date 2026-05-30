Desde el , se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por la Liga 1 2026, en el duelo válido por la décima séptima jornada del Torneo Apertura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio peruano, este enfrentamiento estará disponible en L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX, que podrá ser visto por DIRECTV, Claro TV, WIN TV, Movistar TV y Best Cable. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Apertura. (Video: Universitario)
Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan por el Torneo Apertura. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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