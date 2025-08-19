Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Liga 1 con aroma a Rusia 2018: mundialistas de la Selección Peruana en el Torneo Clausura 2025
Sorprendiendo a los aficionados del fútbol nacional, varios retornos han coronado a este 2025 como uno de los mercados más emocionantes en cuanto a nombres. Revisa aquí los jugadores que jugaron el último mundial de Perú.
Gran cantidad de los mundialistas de Rusia 2018, se encuentran jugando en el fútbol peruano. (Foto: Composición Depor)
1 / 13
2 / 13
Pedro Aquino (Foto: @clubALoficial)
3 / 13
Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
4 / 13
Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
5 / 13
Edison Flores. (Foto: Universitario)
6 / 13
Andy Polo. (Foto: Universitario)
7 / 13
Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
8 / 13
Paolo Guerrero. Foto: Club Alianza Lima (Facebook)
Rompiendo el mercado de fichajes, con intercambios en los colores de sus camisetas, varios futbolistas han tomado la decisión de dejar su aventura por el extranjero para retornas a casa. En su gran mayoría, son Seleccionados Peruanos los que buscaron seguir su carrera en el Perú a pesar de las muchas críticas que pueden recibir por dicha decisión. Así como el más reciente caso de Pedro Aquino, que fue oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima, en esta galería podrás conocer los nombres de otros mundialistas que tuvieron la oportunidad de jugar en Rusia 2018, y que ahora forman parte de la Liga 1 2025.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.