  • Pedro Aquino (Foto: @clubALoficial)
  • Miguel Araujo. (Foto: Sporting Cristal)
  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
  • Paolo Guerrero. Foto: Club Alianza Lima (Facebook)
  • Miguel Trauco (Foto: Efren Zegarra)
  • Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)
  • Raúl Ruidíaz. (Foto: Liga 1)
  • Nilson Loyola. (Foto: César Vallejo)
  • Carlos Cáceda. (Foto: Getty Images)
Rompiendo el mercado de fichajes, con intercambios en los colores de sus camisetas, varios futbolistas han tomado la decisión de dejar su aventura por el extranjero para retornas a casa. En su gran mayoría, son Seleccionados Peruanos los que buscaron seguir su carrera en el a pesar de las muchas críticas que pueden recibir por dicha decisión. Así como el más reciente caso de , que fue oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima, en esta galería podrás conocer los nombres de otros mundialistas que tuvieron la oportunidad de jugar en Rusia 2018, y que ahora forman parte de la .

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

