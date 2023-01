La disputa por los derechos de transmisión de la Liga 1 parece no tener cuándo concluir en el país. No solo por la medida cautelar que inhabilita los contratos que firmaron algunos clubes con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), sino también por la desigualdad de condiciones para las nuevas cadenas que tienen un acuerdo para pasar los partidos, de acuerdo a una afirmación reciente de la cadena de televisión de Best Cable.

Demóstenes Terrones, presidente de Best Cable, manifestó que “no se está vendiendo en las mismas condiciones a todos, debería ver más equidad en el tema de los precios. Por qué no le venden a empresas más grandes y le venden a empresas muy pequeñitas. Con ellos, nos están haciendo competencia desleal y esto parte del mismo 1190″.

En diálogo con Radio Ovación, aclaró que la diferencia en el precio que la empresa de cable pagó, con respecto a lo que puso el nuevo competidor (USA RED, Cable Mundo Perú y Latin Cable), es “de 10 a 1. Allí te das cuenta de qué magnitud hablamos”. Incluso señaló que, al precio que el nuevo competidor ofrece su paquete con la Liga 1, represente el 50 % de lo que cobra Best Cable, desequilibrando la balanza en la actualidad.

“Le están vendiendo la misma programación por un precio inferior irrisorio, no hay la más mínima igualdad de condiciones, ahí el piso ya no está parejo, está a favor de estas empresas que para mí no son tan formales que digamos. Si cobran la mitad de lo que cobra Best Cable, cómo hacen para pagar tantas señales que tienen incluyendo la Liga 1 ahora”, explicó al respecto.

Incluso, agregó que “no es el hecho que yo diga que Best Cable es más grande que ellos, sino que ellos no pagan todas las cosas que paga Best Cable, tienen canales mínimos contratados y eso lleva a que cobran la mitad de precio. Yo me veo totalmente afectado, estoy bastante mortificado y si yo lo que veo mal, tengo que decirlo”.

El mandamás de la cadena de cable señaló que “después de 20 días que Best Cable adquirió -entre comillas- los derechos (porque aún no firmamos contrato), se le ha ido vendiendo la señal a empresas que no son tan formales que digamos, que operan en el mismo lugar que Best Cable y cobran el 50% de abono de lo que Best Cable cobra, que ha tenido que subir su abono para cumplir con el pago a 1190″.





