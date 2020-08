Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IDP), estuvo en Full Deporte por Depor, y reveló que a mitad de semana se confirmaría el regreso de la Liga 1. “Es un momento agridulce porque tuvimos que suspender el torneo. Entre miércoles y jueves a más tardar ya sabríamos y esto obligaría, si Dios quiere y las condiciones están dadas, a evaluar la programación de los partidos”, afirmó.

“Hoy o mañana es muy difícil dar una respuesta porque seguimos en conversaciones desde horarios hasta la revisión del protocolo. Jugar a las 10 de la noche es una alternativa que se ha conversado. Eso implica toda una logística, pues hay que tener un salvoconducto para que todas las personas involucradas puedan movilizarse a sus hogares. El operativo policial es un poco más complicado”, agregó.

El presidente del IPD no ocultó su molestia por lo sucedido la semana pasada. “Lo que definitivamente nos llevó a suspender la actividad fue que no podemos exponer a la población, que no ha entendido el estadio de emergencia, a enfrentarse a la fuerza del orden, no mantener el correcto uso de los elementos de protección personal y hacer aglomeraciones”, dijo.

También indicó que todo son responsables por lo sucedido. “Esto es como un Fuente Ovejuna, todos a una. Esto es de todos. Hay una responsabilidad de la organización. Hay una responsabilidad de los clubes, que recién están saliendo con comunicados. Los deportistas, así como son referentes cuando meten un gol y logran un campeonato, también deben ser referentes en comunicar a sus seguidores que se queden en casa”, mencionó.

“Un par de instituciones no han tomado los protocolos con la seriedad del caso y no han cumplido con uno de los valores del deporte, que es la disciplina. Hubo más contagios de los que debieron ayer. Esto es inevitable en donde el deporte se reactiva, es previsible, pero si no se cumple el protocolo, es mayor. Los que se relajen, tendrán que ser sancionados. No nos va a temblar la mano si tenemos que pararlo porque no pondremos en riesgo la salud de la población”, declaró San Martín.

Finalmente, contó algunos detalles de la reunión con Gareca. “La conversación fue para exponer la problemática que lleva la suspensión en vista a la selección. Esta se nutre de los jugadores de la Liga 1. Es difícil afrontar un torneo con deportistas fuera de ritmo. Con Conmebol estamos viendo el tema de logística, porque cada país de Sudamérica vive su realidad. Hasta los vuelos comerciales son distintos”, concluyó.

