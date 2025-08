El calendario de la Liga 1 continúa avanzando y cada se vez se aprieta más. Luego de disputarse la fecha 3 del Torneo Clausura desde mitad de semana, los partidos no se detienen y este domingo 3 de agosto comenzará una nueva jornada. En la siguiente nota te daremos los detalles de los nueve partidos programados, con el dueño entre Alianza Lima y Sporting Cristal como el más atractivo.

La fecha 4 comenzará este domingo 3 de agosto desde las 3:00 p.m., cuando Sport y reciba a Ayacucho FC en la ‘Incontrastable’. Después de su derrota por 5-0 a manos de Sporting Cristal, el ‘Rojo Matador’ tiene la obligatoriedad de ganar en casa y sumar su segunda victoria en lo que va del Torneo Clausura, para que no estancarse en la tabla de posiciones acumulada.

El lunes 4 tendemos tres compromisos más. En primera instancia, UTC chocará con Cusco FC desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara; horas más tarde, desde las 3:00 p.m. en el Estadio Miguel Grau, Sport Boys recibirá ADT; finalmente, cerrando este día, Cienciano, que llega de perder el clásico cusqueño ante Deportivo Garcilaso (2-1), será el anfitrión frente a Los Chankas desde las 7:00 p.m.

Uno de los partidos más importantes del martes 5 de agosto de disputará en el Estadio Heraclio Tapia, donde Alianza Universidad recibirá a Universitario de Deportes desde la 1:00 p.m. Los huanuqueños levantaron cabeza en la fecha 3 al vencer por 3-0 a ADT, por lo que ahora, con Roberto Mosquera en el banquillo, esperan dar el golpe ante los cremas.

Universitario derrotó por 3-1 a Atlético Grau en la fecha 3 del Torneo Clausura 2025. (Foto: GEC)

Más tarde, desde las 3:15 p.m. en el Estadio Monumental de la UNSA, Melgar enfrentará a Juan Pablo II College. Los arequipeños no están pasando por su mejor momento y, luego de la salida de Walter Ribonetto, no pudieron sumar de a tres ante Alianza Atlético en Sullana e igualaron sin goles en la fecha pasada. La hinchada rojinegra no está nada contenta y demanda una victoria al pie del Misti.

Cerrando los encuentros del martes 5, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8:00 p.m. Este duelo pinta para ser el mejor de la cuarta jornada, con los íntimos motivados tras vencer a Juan Pablo II College y sumar su primer triunfo del Torneo Clausura, y con los rimenses con puntaje perfecto luego de acumular tres victorias al hilo en este segundo certamen de la temporada.

Por último, la fecha 4 terminará el miércoles 6 de agosto con dos encuentros más: desde las 3:00 p.m., Atlético Grau hará de local en el Estadio Campeones del 36 ante Deportivo Garcilaso, mientras que a las 5:30 p.m. en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina, Deportivo Binacional chocará con Alianza Atlético. Ojo, Comerciantes Unidos será el equipo que descansará en esta jornada.

Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a verse las caras en el Estadio Alejandro Villanueva. (Foto: GEC)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Biavo FC 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Mannucci 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Defensores del Ilucán 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Flamengo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Killas FC 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Melgar 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Real Áncash 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Sporting Cristal 0 0 0 0 0 0 0 0 10 UCV 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0 12 UNSAAC 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 11 10 1 0 46 2 44 31 2 Alianza Lima 11 9 1 1 52 4 48 28 3 Sporting Cristal 11 8 2 1 48 7 41 26 4 Melgar 11 4 4 3 17 18 -1 16 5 Def. del Ilucán 11 4 4 3 16 32 -16 16 6 Biavo FC 11 3 4 4 23 20 3 13 7 FC Killas 11 4 1 6 12 29 -17 13 8 Mannucci 11 3 3 5 14 20 -6 12 9 Flamengo FBC 11 4 0 7 18 26 -8 12 10 Real Áncash 11 3 0 8 15 38 -23 9 11 UNSAAC 11 1 3 7 12 27 -15 6 12 César Vallejo 11 0 3 8 0 50 -50 3

