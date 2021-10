Roberto Mosquera y Gerardo Ameli fueron los grandes protagonistas del partido del fin de semana entre Sporting Cristal y Cienciano (1-2), pero no por sus planteamientos dentro del campo, sino por la fuerte discusión que tuvieron en el primer tiempo y que generó que el árbitro del partido los envíe a los vestuarios, en un hecho que ha llegado a su fin este martes tras el parte arbitral del encuentro.

A los 42 minutos de juego, el entrenador del cuadro cusqueño tuvo algunas palabras contra los futbolistas celestes que provocaron la molestia de su entrenador. Desde entonces, todos se preguntaron: ¿qué dijo exactamente Ameli? Este martes se revelaron más detalles al respecto.

Según explica un documento adicional al informe arbitral que el juez Jordi Espinoza presentó luego del partido, el entrenador del ‘Papá' dijo frases como “tírense igual que ellos, ojo esa es la fórmula, que Calcaterra se tira está bien, pero nosotros no nos dan ninguna porque somos Cienciano y ellos Sporting Cristal”. Antes esto, el encargado de dirigir el juego le hizo una advertencia.

Minutos después, Ameli continuó, pero esta vez, confrontando a Omar Merlo: “Cállate, tú no eres nadie; déjate de joder y hablar boludeces”. Espinoza escuchó lo sucedido y decidió expulsarlo.

Luego de las palabras del exDT de Ayacucho FC, Mosquera no pudo seguir ocultando su incomodidad y la hizo notar. “Es momento de que te calles, no te metas con mis jugadores, te puedes callar un momento, date cuenta dónde estás trabajando. ¡Este es mi país! ¡No le faltes el respeto a mis jugadores, ni mucho menos los insultes! Todo hablas y ya es hora que aprendas a respetar”.

El informe arbitral sobre el incidente de Mosquera ante Ameli. (Captura: Conar)

El descargo de Mosquera y Ameli tras el incidente

Dos días después de lo sucedido, a través de un comunicado dado a conocer por las redes sociales de Sporting Cristal, Mosquera dio a conocer sus disculpas públicas por lo ocurrido el viernes en el Estadio Nacional. Estas palabras no solo estuvieron dirigidas al público, también hacia sus dirigidos.

“Quiero pedir sinceras disculpas a mis jugadores, a mi comando técnico, a la directiva, a la hinchada de Sporting Cristal, también a la Liga 1 y, en general, a la comunidad deportiva del Perú. No soy de reacciones de este tipo y menos menos aún cuando estoy al borde del campo”, empieza el documento.

Asimismo, continuó explicando que “esta situación me llevó a un límite, por el cual pido reiteradas disculpas. Agradezco al club sporting Cristal por permitir ser el canal de comunicación para expresarme, debido a que yo no manejo redes sociales”.

Por su parte, Ameli aseguró en Movistar que “nunca le faltó el respeto a ningún rival”. Cree que alguno de sus comentarios en contra del árbitro los pudo incomodar. “Lo que me gustaría decir, luego de revisar el partido y las declaraciones, es que no le faltamos el respeto ni insultamos a los jugadores rivales. Eso no ha sucedido”, inició dejando claro Ameli. “Soy un técnico efusivo para protestar, protesto con los árbitros, pero es algo a corregir. Hace más de un año y medio que no me expulsan”.

El argentino cree que el que los rivales oigan un comentario suyo y lo tomen personal pasa a menudo. “Son temas que suceden habitualmente. En todos los partidos pasan este tipo de cuestiones. No le veo nada de especial a una protesta hacia un árbitro”, agregó.





