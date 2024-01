Este viernes 26 de enero arranca el Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Los 18 equipos que competirán en esta edición se vienen preparando para su debut en el campeonato local, para lo cual requerían de los horarios y estadios donde van a jugar en los próximos días. Si bien la primera fecha fue confirmada la semana pasada, en las últimas horas se dio a conocer un cambio en dos partidos.

Se trata de los duelos de UTC vs. Deportivo Garcilaso y el de Los Chakas (que debuta en la Primera División) vs. Unión Comercio. En el caso del primer compromiso, se confirmó que se jugará a las 3:00 p.m. en el estadio Germán Contreras Jara de 6 300 espectadores de capacidad, ya no el Héroes de San Ramón, como los usó el ‘Gavilán’ en los últimos cuatro años.

Cabe señalar que el estadio Germán Contreras Jaras queda ubicado en la ciudad Cajabamba y recibió el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de la evaluación técnica de parte del departamento de Infraestructura Deportiva de la FPF, aunque sujeta al “levantamiento de observaciones”.

En el caso del debutante de la Liga 1, el partido se jugará el lunes 29 de enero a las 3:00 p.m., pero ya se confirmó que se llevará a cabo en el estadio Los Chankas, en la ciudad de Andahuaylas: el recinto tiene una capacidad para 10 mil espectadores; a su vez, ya cuenta con el visto bueno de la organización del campeonato.

Así se jugará el resto de la fecha 1

Para el primer día de la fecha 1 del Apertura se ha previsto dos partidos. Además del de UTC ante D. Garcilaso, también se jugará el choque entre Melgar y Cusco FC en el Estadio Monumental de la UNSA. Para el sábado 27 tendremos tres partidos, siendo el de Sporting Cristal el más atractivo. Los pupilos de Enderson Moreira recibirán a ADT en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3:00 p.m.

Tras ello, Sport Huancayo hará lo propio con Sport Boys en la ‘Incontrastable’ (5:30 p.m.) y Cienciano hará de local frente a Comerciantes Unidos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega (8:00 p.m.). En tanto, la jornada dominical comenzará con el duelo entre Atlético Grau y Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36, programado para las 2:30 p.m.

Universitario de Deportes hará su estreno oficial visitando a Carlos A. Mannucci en el Mansiche desde las 5:00 p.m. Mientras que horas más tarde y para cerrar el día, Alianza Lima hará de local ante la Universidad César Vallejo en el Nacional, desde las 8:00 p.m. Ojo, esta primera jornada de la Liga 1 2024 finalizará recién el lunes 29 con el choque entre Los Chankas y Unión Comercio

Un dato no menor es que el duelo de Carlos A. Mannucci será el único que se podrá ver por la señal de GOLPERU (14 y 714 de la parrilla de Movistar), mientras que el resto de compromisos serán transmitidos por Liga 1 MAX (disponible en DIRECTV, Claro TV, Best Cable y en su versión de streaming vía Liga 1 Play).





