En febrero de este año, Opta Stats Perform, empresa británica especializada en análisis deportivo, dio a conocer un exhaustivo informe sobre el tiempo efectivo de juego de las principales ligas de Europa y Sudamérica, en donde la Liga 1 quedó ubicada en la última casilla de este trabajo de investigación. Tomando como referencia 330 partidos de los 336 que se llevaron a cabo en la temporada pasada, el campeonato nacional registró un aproximado 49:42 minutos jugados por encuentro de forma efectiva. Esto quiere decir que, de los 90′ de tiempo regular por compromiso, solo se disputaron de manera fluida un 49.9 %.

En ese sentido, a propósito del arranque del Torneo Clausura 2024, en Depor quisimos tomar nuestro propio registro analizando los nueve partidos de la primera jornada, para ver si los números arrojados por Opta Stats Perform cambiaron o si se mantienen cerca al promedio que se vio en el balance del 2023. Hay que considerar que los minutos consignados en este informe tienen un margen de error, pero no dejan de darnos una mirada más amplia de cómo se viene desarrollando la Liga 1 y si vamos camino hacia un espectáculo más atractivo para el público, o cada vez nos topamos con partidos más trabados y en donde el tiempo efectivo de juego es menor.

Un punto clave aquí es que hay múltiples variables que influyen en el desarrollo de un duelo, ya sean desde el plano netamente futbolístico, como la idea de juego de los equipos que se enfrentan, la precisión de los pases de los jugadores, la presión en salida o la cantidad de faltas para cortar una progresión rival; o desde un plano más estructural, como la calidad de los canchas, los minutos de rehidratación si el encuentro se juega en una ciudad calurosa (como sucede en el Perú), los criterios de los árbitros al momento de cobrar una infracción o la forma en la que se aplican los protocolos del VAR.

Alianza Atlético y Atlético Grau protagonizaron el partido que más se detuvo por faltas en la fecha 1 del Clausura. (Foto: Liga 1)

¿Qué es el tiempo efectivo de juego?

Cuando hablamos de tiempo efectivo de juego, nos referimos a la cantidad de minutos en que el balón está en disputa y movimiento durante un partido de fútbol. Esto nos explica, como ya es muy obvio, que nunca se juegan los 90′ de tiempo reglamentario de un encuentro. Existen varios pasajes de interrupciones considerados como tiempo muerto, tales como los saques de banda, faltas, tiros de esquina, sustituciones, revisiones del VAR, fueras de juego, reinicio tras la anotación de un gol, entre otros. Medir este registro sirve para que tengamos una idea de cuánto es lo que realmente se juega, esperando tener enfrentamientos más fluidos y dinámicos, en comparación con otros que suelen estar llenos de detenciones.

Los antecedentes

Como señalamos líneas arriba, el análisis que Opta Stats Perform presentó en febrero de este año fue realizado con los partidos que se disputaron en la campaña 2023. En ese precedente la Liga 1 estuvo en el último lugar, con 49:42 minutos de tiempo efectivo, superada en Sudamérica por los campeonatos de primera división de Bolivia (49:48), Argentina (50:28), Venezuela (52:02), Colombia (52:17), Ecuador (52:19), Brasil (55:23) y Chile (55:41). A pesar de que no encontramos registros de Paraguay, sí hubo uno de Uruguay, presentando oficialmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que nos coloca por encima por muy poco: en el país rioplatense se juegan 47:35 minutos.

Por otro lado, también tenemos los números de las principales ligas de Europa y otras de Latinoamérica. La Premier League de Inglaterra ocupó la primera posición con 58:32 minutos de tiempo efectivo de juego, superando a los torneos de Países Bajos (Eredivisie, 58:16), Francia (Ligue 1, 57:49), Alemania (Bundesliga, 57:20), Bélgica (Jupiler Pro League, 56:50), México (Liga MX, 56:47), Italia (Serie A, 55:37), España (LaLiga, 55:02), Estados Unidos (Major League Soccer, 54:49), Portugal (Primeira Liga, 53:49), Austria (Bundesliga, 51, 57) y Escocia (Premiership, 51:51).

Data de Opta Stats Performs sobre el tiempo efectivo de juego de las ligas en el 2023. (Image: Opta)

Una mirada al inicio del Torneo Clausura 2024

Un primer diagnóstico del análisis que hicimos en Depor tras la primera fecha del Torneo Clausura 2024, es que, dividiendo los nueve partidos disputados, solo se jugaron 43:04 minutos de tiempo efectivo de juego por encuentro. Esto quiere decir que, en comparación a los 49:42 minutos del informe de Opta Stats Perform, se jugó mucho menos. Obviamente que esto es solo una parte de lo que podríamos tener en cuanto a números cuando finalice la temporada, pero desde ya nos arroja una tendencia marcada a la baja.

El partido entre Comerciantes Unidos y Cienciano, que terminó con triunfo cusqueño por 2-1 en el Estadio Germán Contreras Jara, fue el que menos tiempo efectivo tuvo con 37:17 minutos, muy cercano a los 38:58 del Deportivo Garcilaso vs. UTC. En contraparte, el ADT vs. Sporting Cristal fue el que más se jugó de manera efectiva con 55:13 minutos, superando por poco al Cusco FC vs. Melgar (53:34), siendo estos dos compromisos los únicos que pasaron los 50′.

En cuanto a las interrupciones que derivaron en tiempos muertos, el empate sin goles entre Alianza Atlético y Atlético Grau fue el que más se detuvo por faltas, con 29:53 minutos; es decir, casi media hora de infracciones, futbolistas tirados en el gramado, juego friccionado y varios condimentos que nos entregaron un encuentro poco atractivo de ver, que contó con el agregado de que hubo un expulsado por equipo y 12:20 minutos de intervención del VAR, precisamente para determinar ambas tarjetas rojas. A propósito de la aplicación del videoarbitraje, el César Vallejo vs. Alianza Lima fue el segundo que tuvo demoras de esta índole, con 12:09 minutos, empleados para la sanción de un penal a favor de los blanquiazules y la anulación de otro para los trujillanos.

Partido TE TM F L SM TE FJ VAR G/R Unión Comercio vs.

Los Chankas 44:38 45:22 18:15 08:45 04:23 06:07 01:39 - 03:30 ADT vs.

Sporting Cristal 55:13 34:47 12:32 05:55 07:42 04:01 00:28 - 04:09 Garcilaso vs.

UTC 38:58 51:02 13:02 10:04 09:15 11:52 - 05:15 01:34 Comerciantes vs.

Cienciano 37:17 52:43 15:20 10:41 06:05 06:21 02:16 - 03:08 César Vallejo vs.

Alianza Lima 44:24 45:36 10:00 06:29 06:01 02:00 00:20 12:09 04:58 Universitario vs.

Mannucci 41:07 48:53 09:10 13:34 10:21 04:50 - 01:05 07:08 Alianza Atlético vs.

Atlético Grau 42:52 47:08 29:53 08:54 04:13 02:26 01:36 12:20 - Sport Boys vs.

Sport Huancayo 37:37 52:23 22:01 08:29 13:40 05:36 - - 02:37 Cusco FC vs.

Melgar 53:34 36:26 13:53 06:11 07:12 02:18 - - 05:46

Leyenda: TE (Tiempo efectivo), TM (Tiempo muerto), F (Faltas), L (Laterales), SM (Saques de meta), TE (Tiros de esquina), FJ (Fuera de juego), VAR (Videoarbitraje) y G/R (Goles y reanudación).

El ADT vs. Sporting Cristal fue el partido con mayor tiempo efectivo de juego en la fecha 1 del Clausura. (Foto: Sporting Cristal)

Una problemática más allá del cronómetro

Según un informe presentado por Big Data Sports, en la actualidad ningún campeonato nacional del mundo, incluyendo las ligas más importantes de Europa, supera los 60 minutos de tiempo efectivo de juego. Asimismo, desde el 2017 la International Football Association Board (IFAB), asociación encargada de determinar las reglas en el fútbol a nivel mundial, viene analizando y poniendo a debate diversos cambios para que los partidos se jueguen más, apuntando precisamente a que por lo menos se cumpla una hora de tiempo efectivo de juego. En un documento denominado “¡Juega Limpio!”, la IFAB consideró que disputar dos tiempos de 30′, deteniendo el cronómetro cuando se susciten interrupciones, sería un “cambio radical”, pero a largo plazo podría servir como punto de partida para otras soluciones más realistas.

“El objetivo de este documento es generar debate y dar una mirada nueva a cómo las reglas podrían mejorar el juego (...) Los fanáticos se han sentido frustrados porque los partidos de 90 minutos reglamentarios, más el tiempo añadido por las interrupciones a discreción de los árbitros, generalmente producen menos de 60 minutos de tiempo de juego efectivo (real)”, señaló la IFAB, formulando su preocupación como un tema que debería interesarle a todos parar ver mejores espectáculos cada vez que nos sentemos a ver un encuentro de fútbol.

Sobre esto, Matías Conde, editor de datos en Opta Stats Performs, planteó que, si los 60 minutos de juego efectivos están siendo materia de análisis entre la IFAB y la FIFA, deberían tomar en cuenta si los futbolistas están preparados físicamente para afrontar una temporadas con encuentros con esa duración. “La voz de los preparados físicos es clave en este punto, a quienes necesariamente habría que ofrecerles, al menos, una ventana de transición para evitar lesiones cuando los partidos se vuelvan más largos y darles márgenes para replantear los microciclos de cada semana”, señaló.

El estado de las canchas es una problemática que afecta al tiempo efectivo de juego en la Liga 1. (Foto: Liga 1)

Conde, además, remarcó que el problema con el tiempo efectivo de juego tiene que ver con un análisis que va más allá de los números, pues en la industria del fútbol hay actores que participan desde diversos ángulos y la labor de cada uno de estos afecta directa o indirectamente a la calidad del juego que tenemos que presenciar en las ligas del mundo. En tal sentido, consideró que imponer un alargue del tiempo podría tener un efecto contrario al que se busca, dándonos encuentros más aburridos.

“Un juego friccionado y cerrado que hoy dura 40 minutos de tiempo efectivo puede ser aún más aburrido, tedioso y cerrado si se lo obliga a extender su duración. Lo que nos aburre de un partido de fútbol, no esta solo ligado a los cortes, sino que primero tiene que ver con la dinámica de como fluye el juego. En todo caso, lo que termina de fastidiarnos son los cortes, y eso crea la percepción de que en un empate a cero se juega poco”, argumenta el analista de big data.

Finalmente, Matías Conde sugiere que, si se quiere encontrar una mejora a esto, primero habría que aplicar las herramientas que ya hay disponibles en el fútbol, antes de modificar las reglas bruscamente. “Aumentar el tiempo agregado, mejorar los campos de juego para facilitar la precisión en los pases, agilizar protocolos de VAR, dinamizar el trabajo de los alcanza pelotas, volver activas reglas pasivas como los seis segundos en los saques del arquero y varias otras alternativas desde las cuales el fútbol puede ocuparse de este problema, sin insertar modificaciones que alteren su naturaleza de raíz”, expone como algunas de las soluciones que hay a la mano. Al leerlas, podemos ver también parte de la problemática de la Liga 1, donde precisamente las canchas son malas, los árbitros no uniformizan sus criterios para tomar sus decisiones y la aplicación del VAR hace que los partidos se detengan más de la cuenta.





