Este lunes 15 de julio, los jugadores de Alianza Lima se despidieron de Kevin Serna, quien viajará a Brasil para cerrar su fichaje por Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores. Las buenas actuaciones del colombiano en la Liga 1 y en el torneo continental hicieron que el ‘Flu’ pague por su cláusula de rescisión. El extremo solo estuvo un semestre en La Victoria, pero se ganó el cariño de los hinchas y sus compañeros. Hernán Barcos, uno de los más experimentados del plantel blanquiazul, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

El ‘cafetero’ agradeció al club y a su hinchada por el apoyo y la confianza que le dieron desde que llegó a Matute. En el inicio de esta semana fue a despedirse de sus compañeros. El ‘Pirata’, quien le tiene gran aprecio al colombiano, no dudó en sacarse una última fotografía con él y publicarla en sus historias de Instagram. “Se nos va un grande, lo mejor hermanito”, escribió.

En la instantánea también aparecen los futbolistas Carlos Zambrano y Jesús Castillo. Como se recuerda, Kevin fue una pieza fundamental en el esquema de Alejandro Restrepo y disputó 17 partidos en la Liga 1 2024. Además, jugó los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y llegó a anotar dos goles (ambos a su nuevo club, Fluminense). También lleva tres asistencias en esta temporada.

Cabe recordar que Barcos y Serna jugaron juntos en la zona ofensiva en el triunfo de Alianza Lima sobre César Vallejo (3-2), por la primera fecha del Torneo Clausura 2024. Al finalizar el encuentro, ambos declararon a L1 MAX y el argentino no dudó en llenar de elogios a su colega. “Es un gran salto para la carrera de él. Lo merece porque es una buena persona, más allá del buen jugador. Gente así merece este tipo de oportunidades”, comentó.

“Se le va a extrañar, vamos todos los días juntos a entrenar, largas charlas de la vida, sé que es por el bien de él y me pone muy feliz”, añadió Hernán. Kevin le agradeció por sus palabras. “Más allá de lo profesional está el ser humano. Me quedo, con lo más importante, el tipo de persona que es. Un gran profesional. Con la edad que tiene no se cansa de hacer goles. Me quedo con la amistad, con el cariño que me brindó, el apoyo. Fue la primera persona que me habló para venir aquí, para estar con esta hermosa hinchada”, señaló.

Hernán Barcos, Jesús Castillo y Carlos Zambrano se despidieron de Kevin Serna. (Foto: Captura de IG)





El duro reto de Kevin Serna en Fluminense

El 2023 de Fluminense fue una temporada de ensueño. Si bien quedó séptimo en el Brasileirao, logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia tras derrotar en el alargue en la recordad final contra Boca en el Maracaná. Sin embargo, el 2024 está siendo un año de pesadilla para los cariocas.

Tal como refleja la tabla de posiciones, el vigente campeón de la Copa Libertadores marcha en el último puesto (20 de 20) del Brasileirao con solo ocho puntos luego de conseguir solo una victoria, cinco empates y diez derrotas. Kevin Serna tendrá la responsabilidad de revertir el mal momento del ‘Flu’.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético se disputará el sábado 20 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 8:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Alianza Lima vs. Alianza Atlético será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





