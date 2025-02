Se acerca la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, y ya se conocen a los árbitros designados para los nueve partidos. En uno de los partidos más esperados, Universitario de Deportes recibe a Cienciano del Cusco este sábado 15 de febrero en lo que será su debut en el estadio Monumental de manera oficial este año. El árbitro encargado de dicho partido es Bruno Pérez.

El viernes 14 de febrero, habrán dos partidos: Pablo López será el juez del partido entre UTC y Binacional en Cajabamba, mientras que el FIFA Jordi Espinoza estará a cargo de compromiso en Cusco, cuando Cusco FC se enfrente a FBC Melgar.

Al día siguiente, Víctor Cori abrirá el partido entre ADT y Atlético Grau en Tarma; el FIFA Kevin Ortega será el encargado del partido en Trujillo entre Alianza Atlético y Alianza Lima, y la jornada sabatina se cerrará en el Monumental con Bruno Pérez dirigiendo Universitario vs. Cienciano.

El domingo 16, el FIFA Daniel Ureta dirigirá el atractivo compromiso entre Sporting Cristal y Sport Boys en el Alberto Gallardo, Micke Palomino el partido entre Juan Pablo II y Sport Huancayo y César García el cotejo entre Deportivo Garcilaso y Comerciantes Unidos.

Finalmente, en el cierre de la fecha 2 del Torneo Apertura, Robin Segura estará al frente del partido en Huanta entre Ayacucho FC y Alianza Universidad de Huánuco.

El balance arbitral de la fecha 1

Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), dio detalles sobre el uso del VAR en la Liga 1 2025, y lo que fue el arranque de la temporada del fútbol peruano con respecto al arbitraje. “Los audios del VAR estarán disponibles en los 9 partidos. Existen encuentros que no lo ameritan, ya que no hay jugadas polémicas. Se publicarán cuando haya jugadas dudosas. De hecho, están saliendo dos jugadas más, una en el partido de Cristal y otra en el de Cienciano. Los audios son crudos, no se modifica nada”, declaró en Radio Ovación.

Sobre el desempeño de los árbitros en esta fecha 1, resaltó que no hubo críticas ni cuestionamientos en los primeros partidos. “No se ha hablado de los árbitros, y eso es positivo. Las decisiones que se han tomado estuvieron en línea con lo esperado. Hay que mejorar, pero, en términos generales, el desempeño ha sido muy bueno”.

Con respecto a la participación del VAR, dijo: “No todas las jugadas son iguales; hay que analizar cada situación que se presenta. Si bien es cierto que hay un perfil a establecer, no podemos ser poco objetivos, ya que el fútbol es un deporte de contacto y los agarrones son válidos. Sin embargo, debemos distinguir la intensidad de la jugada. El VAR debe intervenir solo en situaciones muy claras, pero la decisión final siempre debe ser del árbitro”.

