Mientras la Liga 1 se encuentra en pausa, debido a la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026 (partidos ante Colombia en el Estadio Nacional y Ecuador en Quito), los clubes nacionales no han dejado de ser noticia. Entre ellos, Unión Comercio ha acaparado los titulares en los últimos días con una serie de salidas, que han dejado al primer equipo en una situación de incertidumbre. La decisión de prescindir de nueve jugadores ante los malos resultados en el Torneo Clausura han puesto al club en el centro de la atención mediática, generando preguntas sobre su futuro en el campeonato.

Tras la derrota ante Atlético Grau (2-1) del último domingo, el ‘Poderoso’ se deshizo de Tarek Carranza, Piero Serra, Teodoro Paredes, Ignacio Barrios, Erison Ramírez, Roberto Villamarín, Hansell Riojas, Hernán Pérez y Marlon de Jesús. Además de las salidas decididas por la dirigencia, se suma la de Carlos Uribe. A diferencia de sus compañeros, el volante, de 32 años, se marcha por una decisión personal. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el futbolista explicó que su decisión se debió a razones familiares.

“Por medio del siguiente comunicado, quiero informar que he dejado de pertenecer al club Unión Comercio, al cual agradezco por este tiempo donde pude desarrollarme profesionalmente. La decisión se da estrictamente por mutuo acuerdo y entendiendo que los caminos del fútbol son así. Además, prima el hecho de una decisión personal que me obliga a atender temas familiares y es a lo que por este tiempo me voy a abocar”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

“Igual, siempre mantengo el deseo de seguir haciendo lo que más me gusta para la temporada que viene. Es así como le deseo lo mejor al club, dejándolo en una posición expectante y pueda conseguir sus objetivos a futuro en el futuro profesional”, agregó.

La salida de Uribe apunta como una pérdida significativa para la plantilla. Su presencia en el mediocampo ha sido crucial para el equipo tarapotino, donde ha jugado 21 partidos en lo que va del 2024. En 10 encuentros como titular, anotó un gol con el ‘Poderoso’.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP), brindó su descargo sobre la situación de los jugadores del ‘Poderoso’ y aclaró que existe sustento legal para exigir compensaciones. “Hablé con algunos jugadores y me contaron que el club comunicó el día domingo por la noche a un grupo de futbolistas que ya no iba a contar con ellos. Les dieron una serie de razones y, en principio, les dijeron que cada uno tenía que arreglar su situación directamente con el presidente”, dijo en Ovación.





Unión Comercio jugará de visita contra César Vallejo el viernes 13 de septiembre, a las 6:00 p.m. Este encuentro corresponde a la fecha 10 del Torneo Clausura y será transmitido por L1 MAX, que está disponible en los servicios de televisión de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, el partido podrá ser visto en línea a través de las plataformas de streaming Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

