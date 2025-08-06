Este sábado 9 de agosto se vivirá un encuentro de candela entre dos equipos capitalinos: Universitario recibirá a Sport Boys del Callao en el Estadio Monumental. Los ganadores del Torneo Apertura buscan sumar un nuevo triunfo en casa tras vencer a Atlético Grau el pasado jueves, mientras que Boys quiere romper una larga mala racha ante los cremas. En esta nota te contamos el historial entre ambos equipos y los pronósticos de Inkabet.

Supremacía crema en la última década

El 17 de septiembre de 2011 fue la última vez que Sport Boys venció a Universitario en un partido oficial. Aquella vez, los chalacos se impusieron por 2-0 en el estadio Miguel Grau, por el Campeonato Descentralizado. El argentino Fernando Alloco y el atacante nacional Jairzinho Baylón marcaron los goles del triunfo local.

Ambos equipos no tuvieron un buen rendimiento ese año: terminaron fuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. En el caso de Universitario, incluso quedó al borde del descenso en una de las peores campañas de su historia.

Desde aquella victoria chalaca han transcurrido casi 15 años, periodo en el que la “U” ha mantenido el invicto frente al cuadro rosado: ocho triunfos cremas y siete empates. Además, Universitario fue campeón nacional en tres ocasiones (2013, 2023 y 2024), mientras que Boys descendió en 2012 y no ha logrado clasificar a torneos internacionales desde su retorno a Primera División.

¿Cómo llega la ‘U’ y Boys?

Los dirigidos por Jorge Fossati llegan con ventaja futbolística: ganaron el Torneo Apertura 2025 y se mantienen invictos en las primeras jornadas del Clausura. Jugadores como Alex Valera —máximo goleador crema en la Liga 1 con siete tantos—, Martín Pérez Guedes y Rodrigo Ureña vienen mostrando un alto rendimiento en el esquema táctico del técnico uruguayo. Además, el equipo se prepara para enfrentar a Palmeiras este 14 de agosto por la Copa Libertadores.

Por su parte, Sport Boys no tuvo un Apertura destacado: finalizó en el puesto 13 con 20 puntos. La hinchada rosada exige un mayor compromiso a la institución, con la esperanza de volver a ver al histórico conjunto que conquistó seis títulos nacionales (1935, 1937, 1942, 1951, 1958 y 1984).

Inkabet da como favorito a la “U” con una cuota de 1.25, mientras que el triunfo de Sport Boys paga 10.50. El empate entre cremas y chalacos paga 5.55.