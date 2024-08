Uno nació hace 62 años; el otro, nueve años después (53). Los une la sangre, la pasión por el fútbol y Camaná, lugar donde ambos nacieron. Wilmar y Marco, los hermanos Valencia, tienen una historia en el fútbol peruano. Los dos fueron futbolistas, con pasado en Alianza Lima en diferentes momentos; ‘Bam Bam’ tuvo la oportunidad de salir al extranjero, su hermano no, pero eso no definió sus caminos. La dirigencia técnica los llamó, no sin antes caminar por las divisiones menores. Wilmar pasó rápido a dirigir de manera profesional; Marco se tomó su tiempo con la etapa formativa y este viernes sus caminos se cruzaran, cuando ADT y Melgar se enfrenten por la fecha 7 del Clausura.

Wilmar tiene experiencia de sobra como técnico del torneo local, desde clubes protagonistas como Alianza Lima, Cristal, hasta equipos que pelean por no descender, su ‘CV’ lo llevó recientemente a ADT de Tarma. En tanto, a Marco siempre le llamó más la atención las divisiones menores, el fútbol formativo, no por nada desde 2019 fue Jefe de la Unidad Técnica de Melgar; sin embargo, tras la salida de Pablo De Muner, el ‘profe’ salió de su zona de confort y fue -por tercera vez- técnico interino del ‘Dominó’, lo transformó en un equipo competitivo y premio al esfuerzo fue designado como DT para el Clausura.

Este viernes, ADT será local ante Melgar y los hermanos Valencia volverán a verse las caras como rivales, cada uno buscando lo mejor para su respectivos equipos. Será la segunda vez que Wilmar y Marco estarán cada uno en su zona técnica. El primer enfrentamiento se dio hace cuatro años, en la fase II del torneo del 2020, cuando el ‘Dominó' de ‘Toño’ pasó por encima al Sport Huancayo de su hermano mayor, una victoria para el menor de los Valencia por 4-0 en la octava fecha, con doblete de Irven Ávila, otro de Joel Sánchez y Joel Amoroso.

Tras ello, Wilmar siguió en el ‘Rojo Matador’ hasta la mitad de temporada del 2021; Marco en cambio, cerró el 2020 como técnico de Melgar y luego volvió a sus labores en la etapa formativa del elenco arequipeño. Desde ese momento, ‘Bam Bam’ pasó por Binacional, nuevamente volvió a Sport Huancayo y tomó el reto de ADT para este Clausura, sin toparse con su hermano menor, que estuvo más enfocado -aunque con etapas interinas- en la Unidad Técnica del ‘Dominó'. Eso sí, el saldo a favor en casa la tiene ‘Toño’ (en su único duelo como DTs).

¿Cómo llegan?

Wilmar Valencia llegó a ADT en junio, pensando en el Clausura. Hasta marzo venía siendo técnico de Sport Huancayo, pero por malos resultados fue cesado. No obstante, la renuncia de Carlo Desio por motivos de salud y familiares del elenco tarmeño le dio la oportunidad a ‘Bam Bam’ para tomar las riendas el conjunto celeste. En seis encuentros al mando, lleva tres victorias, un empate y dos derrotas, lo que lo posiciona en la quinta casilla del torneo, a tres puntos de Alianza, equipo al que viene de sacarle un punto importante en Matute.

Así llega el ADT de Wilmar Valencia (Clausura) Fecha ADT 3-1 Cristal Fecha 1 Cienciano 0-1 ADT Fecha 2 ADT 2-1 Los Chankas Fecha 3 Mannucci 3-2 ADT Fecha 4 ADT 1-2 Atlético Grau Fecha 5 Alianza Lima 0-.0 ADT Fecha 6

Y aunque ‘Bam Bam’ suele jugar con cuatro defensores al fondo y una pizarra clásica con 4-2-3-1, con ADT viene usando una línea de tres. Wilmar suele practicar un fútbol pragmático, cuando se tiene que lanzar centros, da la orden, cuando toca replegarse y defender detrás de la mitad de la cancha, no escatima en hacerlo. Por su parte, ‘Toño’, cuya pizarra también es de 4-2-3-1, tiene un estilo más intenso, con un juego que consiste en pocos pases y todos hacia adelante.

Una fórmula que le ha resultado con Melgar. Desde que está a cargo de la dirección técnica, Marco Valencia levantó al equipo arequipeño, con un invicto de 11 partidos en el Apertura (10 victorias y un empate) y peleando hasta el final por levantar el título. En el Clausura, suma tres triunfos y dos derrotas, marchan sextos, a uno de ADT, con un partido menos (la última fecha no jugaron contra Comerciantes Unidos por un problema de vuelos y mal clima hacia Arequipa).

Así llega el Melgar de Marco Valencia (Clausura) Fecha Cusco FC 0-3 Melgar Fecha 1 Melgar 5-2 César Vallejo Fecha 2 Alianza Atlético 3-1 Melgar Fecha 3 Melgar 1-0 Universitario Fecha 4 Unión Comercio 2-1 Melgar Fecha 5

Otros duelos de hermanos

Si bien el enfrentamiento entre Wilmar y Marco Valencia es el único de hermanos peruanos como técnicos en el fútbol local, ya hubo otros registros en el campeonato. Desde el 2000 hacia adelante, también se toparon los argentinos Marcelo y Claudio Vivas, hasta en tres ocasiones, todas con saldo a favor del segundo y ocurridas en un mismo año (2019), cuando este era técnico de Sporting Cristal y su hermano dirigió a Unión Comercio y Sport Boys.

Duelo de los Vivas Temporada Cristal de Claudio Vivas 1-0 Unión Comercio de Marcelo Vivas Apertura 2019 Cristal de Claudio Vivas 2-2 (4-3, penales) Sports Boys de Marcelo Vivas Copa Bicentenario Cristal de Claudio Vivas 4-2 Sport Boys de Marcelo Vivas Clausura 2019

*Data de Israel Zárate Rojas

Además de los Valencia y los Vivas, hubo otros hermanos entrenadores en el fútbol peruano, pero no lograron coincidir como rivales. Por ejemplo, José y Jorge Soto, hermanos y rivales en la cancha, se enfrentaron como futbolistas, pero no coincidieron con un buzo técnico. Lo mismo que Fabián y Carlos Bustos, el segundo se fue de Alianza Lima un año antes de que su hermano viniera a Perú para dirigir a Universitario de Deportes.

Hermanos entrenadores que dirigieron en fútbol peruano (Liga 1 y Copa Bicentenario) Wilmar y Marco Valencia José y Jorge Soto Marcelo y Claudio Vivas Octavio y Juan Vidales Fabián y Carlos Bustos

*Data de Israel Zárate Rojas





