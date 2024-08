En Sullana, y con goles de Neri Bandiera y Martín Cauteruccio, Sporting Cristal y Atlético Grau empataron (1-1). Para los celestes, este punto obtenido les permite seguir firmes en su lucha por quedarse con el Torneo Clausura, teniendo en cuenta que enfrentarán a Alianza Lima en la próxima jornada (los del Rímac están a dos unidades de los blanquiazules). Tras su llegada a Lima, Guillermo Farré -DT del cuadro bajopontino- habló sobre lo que fue el choque ante los ‘albos’, el debut de Christofer Gonzales y lo que se viene frente a los de Mariano Soso.

“Positivo (resultado) en cuanto a ir de visitante y sumar. Estaba complejo el tema de la temperatura para que nos permita ser protagonista. La sensación siempre es ganar, por lo que el sabor no es pleno. Sirve sumar y más de visitante, por cómo es la liga con diversidades externas como el calor. En el desarrollo del juego hemos tenido oportunidades de ganarlo”, contó el estratega.

Farré también se refirió a la participación de Martín Cauteruccio, quien marcó su gol 27 en la Liga 1 y el 31 de la temporada: “Como conductor, ya sabemos lo que es Martín. Me encantaría que no solo fuera él para tener versatilidad en la parte ofensiva. Yo no voy a hablar de arbitrajes, son situaciones del partido donde hubo una falta que nos convierten el gol. Estuvo bien sancionada. Por ahí cuestionábamos la falta anterior a Gonzales, pero el árbitro hizo un partido correcto”.

Guillermo Farré dirigió a Belgrano de Córdoba antes de llegar a Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

El partido ante Atlético Grau significó el debut de Christofer Gonzales con camiseta celeste. El exjugador de Universitario de Deportes llegó para el Torneo Clausura 2024 y portó la camiseta ‘47′ en su segundo paso por el equipo del Rímac. El estratega argentino mostró su punto de vista y aprovechó en referirse a los últimos resultados.

“Me da alegría que haya tenido minutos. Si bien la cancha no es propicia para que se vea el buen juego, es un jugador que nos va a dar un plus muy importante. Me da tranquilidad que venimos en una dinámica de resultados importantes”, precisó.

Por último, Guillermo Farré se refirió a lo que será el próximo duelo ante Alianza Lima en el Estadio Nacional. Si bien los blanquiazules parten como líderes, una victoria de Sporting Cristal significaría llegar a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura.

“Es el puntero del torneo, por consiguiente tiene cosas muy positivas que debemos de cuidarnos. Cambió el técnico, por lo que renueva expectativas para todo el grupo. Es un clásico que sabemos que son partidos aparte. Hay que trabajar en la semana sabiendo todas estas características para sacar el triunfo que queremos”, finalizó.

¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Luego de su visita a Sullana, el equipo de Guillermo Farré enfrentará a Alianza Lima este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura (8 pm). El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Con su nuevo entrenador, el argentino Guillermo Farré, los rimenses buscarán con todo el Torneo Clausura: registran 11 unidades en la tabla de posiciones. Para ello, tendrán que vencer a un rival directo como es Alianza Lima, al que ya derrotó por 2-1 a inicios de año. También en el José Díaz.





