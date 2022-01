El coronavirus en el Perú parece no tener punto final. Vivimos un tormentoso 2020, un 2021 lleno de incertidumbre y, cuando parecíamos terminar de recibir los rayos de luz en nuestros rostros este nuevo año, apareció la variante ómicron; la cual, ha vuelto a poner en duda la realización de diversas actividades que nos podrían dar tranquilidad en el complicado contexto. Una de ellas: el fútbol.

Este miércoles, el gobierno peruano hizo públicas las nuevas medidas para combatir la tercera ola de la COVID-19. Una de ellas es que los escenarios deportivos no podrán ser abiertos al público general. Esta entrará en vigencia en las próximas horas luego de que se publique el decreto oficial en el diario ‘El Peruano’ y afectará duramente el calendario que se programó para el ‘deporte rey’ en este inicio de 2022.

El primer evento que tropezará será la tradicional ‘Noche Crema’. Universitario de Deportes, como todos los años, programó el evento en el que presentan su plantel en sociedad para este sábado 8 de enero. Los fanáticos del cuadro estudiantil esperaban con ansias poder reunirse con los jugadores luego de más de cerca de 2 años (el último partido con público fue el 8 de marzo del 2020 ante Alianza Lima); sin embargo, todo se vería derrumbado por la norma antes mencionada.

Asimismo, Alianza Lima, otro de los grandes clubes del país, se verá golpeado. El equipo de La Victoria preparaba con ‘bombos y platillos’ la realización de la ‘Noche Blanquiazul’. Esta se iba a realizar el 14 de enero en el estadio de Matute, pero, si el Ejecutivo decide no mover las regulaciones publicadas, esto no sucederá.

Según RPP, la directiva íntima tiene algo claro: si no hay público en las tribunas, el amistoso para presentar a las estrellas de Carlos Bustos ante Independiente del Valle de Ecuador no se llevará a cabo. Tendrán que pensar en un ‘plan b’.

Cienciano cerró una temporada 2021 llena de éxitos. Clasificó a la Copa Sudamericana luego de 12 largos años y esperaba poder festejarlo con su gente en la ciudad del Cusco; sin embargo, las decisiones del Ejecutivo los golpeó duramente. La ‘Tarde del Papá' se jugará de cualquier forma este 9 de enero, pero, ya no en la ‘Ciudad Imperial’. Si las personas no pueden asistir al Inca Garcilaso de la Vega, la directiva roja decidirá mover el encuentro a Sicuani, la cual, no se encuentra en nivel de alerta alto y sí puede tener público en el espectáculo deportivo.

Finalmente, el equipo que se verá afectado con el cierre de puertas en los estadios será la Selección Peruana. Ricardo Gareca siempre ha declarado la importancia de la hinchada blanquirroja en las tribunas para motivar al equipo y llevarlo a su mejor estado anímico, pero, si las medidas continúan de la forma tan rígida con las que se presentan, el equipo no podrá ser acompañado en su próximo compromiso amistoso ante Panamá.

El ‘equipo de todos’ buscará superar al cuadro rojo el próximo 16 de este mes con la esperanza de poder tener a sus futbolistas en el mejor nivel posible de cara a lo que resta de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El encuentro está programado para disputarse en el estadio Nacional de Lima





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.