Lionel Messi firmó camiseta para Pol Deportes y este se emociona hasta las lágrimas | VIDEO: Latina TV

La algarabía de tener a en Lima fue posible con el partido de vs. , en el marco de la Noche Blanquiazul 2026. En horas de las tarde, los jugadores llegaron al estadio Alejandro Villanueva y, como era de esperar, uno de los principales atractivos fue el astro argentino. Luego de ingresar a las instalaciones, en la previa del camerino se encontró con , el joven peruano narrador que se hizo viral en la final de la Copa Libertadores 2025. Cliver Huamán, su nombre original, le mostró la camiseta de Inter Miami al jugador y él se detuvo para estampar su firma, cumpliéndole el sueño de tener el recuerdo de su ídolo. Tras ello, se emocionó hasta las lágrimas, agradeciendo también este gesto por parte de uno de los mejores del mundo.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

