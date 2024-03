Alianza Lima y Los Chankas se enfrentaron este jueves, por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. De un lado, los íntimos festejaron el triunfo por 3-0 (con goles de Sebastián Rodríguez, Carlos Zambrano y Cecilio Waterman), una victoria que les sienta bien, tras una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la otra cara de la moneda la tiene el equipo de Andahuaylas, que -más allá de la derrota- se encuentra preocupado y a la espera de los exámenes médicos a los que fue sometido su defensa José Luján (desde L1 Max informaron que se encuentra estable), quien quedó tendido en el campo de juego, en los primeros segundos del partido, tras un duro choque contra su compañero Michael Sotillo. ¿Qué sucedió?

Tras el pitazo inicial, ambos equipos buscaron tener el dominio del balón, pero los blanquiazules rápidamente lograron mantener el control, tratando de buscar la primera jugada ofensiva en los pocos segundos de iniciado el compromiso. No obstante, cuando Waterman se propuso llegar al área para ganar la posición del esférico, Luján -para evitar un posible gol- colisiona contra el guardameta Sotillo, quedando tendido en el gramado del Estadio Nacional, solicitando apoyo médico.

De acuerdo a las imágenes del L1 MAX (antes Liga 1 MAX), el defensa de Los Chankas quedó varios segundos en el campo, siendo asistido por el equipo médico del club. Si bien continuó jugando el resto del partido, para el final el futbolista ya no resistió y se descompensó en el camerino, preocupando a todos sus compañeros, al comando técnico y todo el personal que los acompañó. Ante esto, durante la conferencia de prensa, el profesor Bazalar se refirió al estado del jugador.

“José Luján tuvo un golpe en los primeros minutos, en la cual pensamos que no era de mucha consideración, pero nos sorprendió mucho cómo terminó el partido. El dolor que tenía se ha complicado. Dentro del camerino se ha desmayado, creemos que es propio del dolor que tiene. Esperemos que se recupere. La caída que tuvo en el camerino no nos gusta, espero que todo lo que salga en sus exámenes sea positivo. Hay que esperar. Ha ido con el médico de turno y esperemos que no sea de consideración”, indicó el técnico.

Así se produjo el golpe entre Michael Sotillo y José Luján. (Video: L1 MAX)

De acuerdo con L1 MAX, el jugador ya se encuentra estable en una clínica local, donde se le practicaron diversos exámenes médicos para determinar qué causó el desmayo. Asimismo, explicaron que el futbolista quedó muy adolorido, por lo que continuará en observación.

¿Qué se les viene a Alianza Lima y a Los Chankas?

Luego del partido contra Los Chankas, Alianza Lima tendrá su debut en la Copa Libertadores, al enfrentar a Fluminense (campeón de la edición anterior) en el estadio Alejandr Villanueva. Dicho compromiso se jugará el miércoles 3 de abril desde las 7:30 p.m. a través de ESPN y también por la plataforma de streaming Star PLUS. Luego de ello, vuelve a jugar el Apertura.

El rival que le sigue en el torneo local es Carlos A. Mannucci, al que enfrentará en el estadio Mansiche de Trujillo, por la decima jornada. El cotejo está pactado para el sábado 6 de abril a las 5 y 30 de la tarde. La transmisión se llevará a cabo por GOLPERU, canal que podrá ser visto a través del canal 14 de Movistar TV o 714, si es que quieres disfrutar las incidencias del compromiso en HD.

Con relación a Los Chankas, deberán recibir -en Andahuaylas- a Melgar de Arequipa, buscando afianzarse en la primera mitad de la tabla de posiciones con un triunfo, por lo que Juan Carlos Bazalar también enviará a sus mejores elementos al campo de juego, con la consigna de sumar un nuevo triunfo en casa. Este partido también lo verás por Liga 1 MAX, canal que podrá ser visto a través de DirecTV, Best Cable y Claro TV.





