El fútbol peruano volvió a dejar una escena inesperada en el duelo entre FBC Melgar y Los Chankas, donde un hecho fuera de lo estrictamente deportivo terminó influyendo en el trámite del compromiso. A los 30 minutos, Jhonny Vidales jaló la camiseta del defensor David González y la dejó completamente rota, por lo que todo hacía indicar que regresaría de inmediato con otra indumentaria; sin embargo, el cuadro visitante no tenía camisetas de repuesto y el zaguero no pudo reincorporarse al campo por varios minutos. La situación no fue menor, ya que el conjunto andahualino jugaba con un hombre más tras la expulsión de Lautaro Guzmán, pero durante ese lapso ambos equipos quedaron en igualdad numérica. Finalmente, el defensor tuvo que ser sustituido para resolver el inconveniente, obligando al técnico Walter Paolella a gastar una variante por un problema netamente logístico.