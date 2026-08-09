Gran jornada de box en la reapertura de la 'Bombonera' en el Estadio Nacional. (Foto: César Bueno / GEC)
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La histórica ‘Bombonera’ del reabrió sus puertas tras dos años de permanecer inactiva. El recinto fue remodelado por el IPD y volvió a recibir una jornada de con destacados pugilistas y jóvenes talentos de la Academia IPD. El encuentro estelar fue entre dos históricos del boxeo nacional: Carlos ‘Mina’ Zambrano y Leodan Pezo, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y participante en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

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