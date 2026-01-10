Luis Advíncula, el flamante refuerzo mediático de Alianza Lima para la temporada 2026, aterrizó esta mañana en Montevideo bajo una intensa lluvia. El lateral derecho de la selección peruana no perdió tiempo y se trasladó de inmediato para unirse a la delegación íntima, que se encuentra en territorio uruguayo realizando los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del técnico Pablo Guede y alista el debut en los amistosos programados como parte de la Serie Río de la Plata, donde los íntimos afrontarán tres partidos.

La llegada del ‘Rayo’ a Uruguay se produce tras unas horas frenéticas en Lima, donde el jugador cumplió con los protocolos correspondientes antes de estampar su firma. Durante su breve estancia en la capital, Advíncula pasó con éxito las pruebas médicas y fue anunciado oficialmente a través de las redes sociales del club con un emotivo mensaje: “Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas”, confirmando así su regreso al fútbol peruano tras un exitoso paso por el extranjero.

El primer contacto del lateral con la indumentaria blanquiazul se dará esta misma noche. Aunque no se espera que tenga minutos debido al reciente viaje y la falta de entrenamientos con el grupo, Advíncula estará presente en el estadio para acompañar a sus nuevos compañeros en el amistoso ante Independiente de Avellaneda. El encuentro, válido por la Serie Río de la Plata, se disputará en el Estadio Parque Viera a las 7:00 p.m. (hora peruana).

Los hinchas de Alianza Lima, sin embargo, no tendrán que esperar mucho para verlo en acción sobre el césped. Se estima que su debut oficial en este torneo de verano podría darse el próximo miércoles 14 de enero, cuando el equipo blanquiazul se enfrente a Unión de Santa Fe en el Estadio Parque Federico Saroldi. Este partido servirá para que Guede comience a aceitar las piezas de su renovado esquema defensivo, donde tiene a D’Alessandro Montenegro y Josué Estrada como competencia de ‘Bolt’.

Luis Advíncula fue presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima. (@alianzalima)

Advíncula llega a Matute tras cerrar un ciclo sumamente beneficioso en Boca Juniors, donde se convirtió en uno de los referentes del plantel xeneize en los últimos años. En el club argentino, el peruano disputó un total de 169 partidos, registrando 6 goles y 13 asistencias, además de conquistar tres títulos locales y dejar huella por su entrega en los torneos internacionales, especialmente en la Copa Libertadores donde fue subcampeón.

Su rendimiento en el reciente 2025 fue de regularidad absoluta. A pesar de los cambios de técnico en Boca, entre ellos el fallecido Miguel Ángel Russo y el actual Claudio Úbeda, el lateral derecho se mantuvo como una pieza clave, acumulando más de 1,000 minutos de juego y aportando tanto en la faceta defensiva como en la proyección ofensiva. Con 35 años, Luis Advíncula regresa al Perú con la vigencia necesaria para liderar el proyecto de Alianza Lima que busca recuperar terreno en la Liga 1 y competir con jerarquía en la escena continental.

La llegada de Luis Advíncula también marca su regreso al fútbol peruano luego de más de una década en el extranjero, tras su reciente etapa en Boca Juniors, además de haber jugado en Alemania, Brasil, Portugal, Turquía, México y España. En el ámbito nacional, será la tercera camiseta que vista, luego de sus pasos por Juan Aurich y Sporting Cristal.

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado actual del lateral peruano es de 200 mil euros, una cifra distante de su pico más alto registrado en 2018. Sin embargo, en La Victoria confían en que su experiencia, liderazgo y recorrido internacional serán determinantes en la lucha por la Liga 1 y el objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.