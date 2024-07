Con el afán de potenciar el equipo para el Torneo Clausura 2024 y reemplazar las salidas de Joao Grimaldo e Ignacio da Silva, Sporting Cristal comenzó a moverse en el mercado de fichajes. La premisa es clara: el título nacional. Además, Guillermo Farré (DT) habló sobre la posibilidad de tener más variantes, brindando mayor competitividad al equipo en la interna. Por esta razón, hay un nombre que se sumará en los próximos días: Luis Iberico.

Procedente de Riga FC de Letonia, el delantero peruano volverá al Perú luego de un año de migrar a Europa. Según información de RPP, ya existe un acuerdo con el exfutbolista Melgar de Arequipa. En total, serán tres años de contrato, comprando así la transferencia total del jugador.

Este no es el primer acercamiento del futbolista con algún club de la Liga 1. Meses antes, se habló de la posibilidad de llegar a Universitario de Deportes, pero las negociaciones no prosperaron porque los cremas solo buscaban su préstamo. Ahora, el panorama es distinto en el Rímac, teniendo en cuenta que -en la actualidad- en La Florida, el DT no tiene muchas variantes en el puesto de extremo: Santiago González, Fernando Pacheco y Alejandro Hohberg.

Luis Iberico. (Foto: Riga FC)

Guillermo Farré, en la última conferencia de prensa, dio indicios que, desde el club, buscarían potenciar la plantilla para la última parte del año: “Mientras esté el mercado de pases abierto, analizaremos siempre con el correr de los partidos qué es lo que nos hace falta. Por otro lado, era algo lógico que cuando se te va un jugador como Ignácio, hay que reemplazarlo porque el grupo se ve afectado.

A su vez, agregó: “Ahora necesitamos reforzar la ofensiva con algún jugador que nos pueda dar un plus. Da la casualidad de que Joao (Grimaldo) se va, es lo mismo que con Ignácio, necesitamos a un jugador que releve la competencia interna. No sé si será inmediato. Espero que sí”. De esta manera, la llegada de Iberico servirá para la ofensiva, teniendo en cuenta que puede jugar como extremo o también como delantero central.

A falta de definir los últimos detalles para hacerlo oficial, Iberico había perdido minutos en su club, teniendo en cuenta que su última aparición fue el último 7 de julio, participando de 17 minutos en la victoria por 3-0 ante Jelgava. Por otro lado, en el último duelo del día 28 no fue convocado por su club.

La última vez que Iberico anotó fue el 22 de junio, en la victoria por 6-0 ante Grobina. En total, tiene cuatro goles en la temporada con 18 partidos disputados entre acción de la Virsliga y la Copa de Letonia (Nakotnes Liga). Desde su llegada en 2023, acumula 27 partidos con siete anotaciones.





¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de este encuentro en casa, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Los Chankas por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el miércoles 31 de julio a las 3:15 p.m., se disputará en el Estadio Los Chankas en Andahuaylas y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Los rimenses afrontarán esta segunda parte de la temporada con varias bajas sensibles. Además de la lesión ligamentaria que sufrió Yoshimar Yotún en el Apertura y que lo tendrá fuera de las canchas por todo el 2024, el plantel ‘cervecero’ perdió hace poco a Ignácio da Silva, quien fue vendido a Fluminense de Brasil. Además, hace poco se confirmó que los bajopontinos llegaron a un acuerdo definitivo con Partizán de Belgrado para el traspaso de Joao Grimaldo, por lo que tampoco contarán con uno de sus jugadores más desequilibrantes.





