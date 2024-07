A pocos meses del regreso de los partidos de las Eliminatorias, uno de los principales objetivos de Jorge Fossati y su cuerpo técnico es corregir lo sucedido en la primera fase. La Selección Peruana se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, lo que hace que el cupo al Mundial 2026 parezca distante. Una de sus pocas oportunidades es el repechaje, pero para lograrlo, debe volver a la senda de la victoria. En la última Copa América, a Perú no le fue nada bien, lo cual no augura un buen panorama para el futuro. Ante esta situación, el entrenador de la Bicolor ofreció una entrevista con “Último al Arco” de Sport 890, en la que destacó un punto importante a considerar al realizar una convocatoria.

El sueño de clasificar a un nuevo Mundial está muy presente para los hinchas y futbolistas peruanos, y ahora Perú se juega el todo por el todo para lograr este gran objetivo, después de haber conseguido solo dos puntos en empates, donde el buen juego de la Bicolor ha sido escaso. Actualmente, en el último lugar de la tabla, la presión por revertir esta situación en su próximo partido es un gran desafío.

En la última Copa América, quedó claro que el equipo carece de un sistema de juego ofensivo, y Fossati recibió fuertes críticas por convocar a futbolistas con experiencia en la selección que están en los últimos años de su carrera, no en las mejores condiciones físicas y sin un recambio generacional claro. Además, se cuestionó por no apostar por futbolistas de la Liga 1 que muestran un buen rendimiento. El DT explicó por qué no incluyó jugadores nuevos en sus esquemas de juego.

El técnico uruguayo habló con “Último al Arco” de Sport 890, un medio de su país, donde enfatizó que el nivel del torneo peruano no es el más óptimo. Por esta razón, prefiere confiar en jugadores que han sido convocados en procesos anteriores. “El fútbol local de Perú no está en su mejor momento en individualidades y en Europa son muy pocos jugando en grandes equipos”, dijo Fossati.

Entre los nombres que generaron polémica por su convocatoria están Christian Cueva y André Carrillo. El primero no tiene club actualmente y no juega de manera profesional desde finales de 2023. En el caso del segundo, su estado físico no es el óptimo. Sin embargo, el técnico considera que ambos son futbolistas con un buen nivel. “Nosotros como cuerpo técnico analizamos y vemos todo. Hoy por hoy decidimos tener a jugadores con pasado en la selección”, agregó.

A pesar de la confianza que el entrenador depositó en ellos, Christian Cueva y André Carrillo protagonizaron una polémica al ser vistos en una discoteca después de que la selección peruana fuera eliminada de la Copa América con un rendimiento colectivo deficiente. En sus primeros tres partidos oficiales bajo la dirección de Jorge Fossati, solo obtuvo un punto, que fue en el empate contra Chile. Los otros dos partidos resultaron en derrotas ante Canadá y Argentina, donde el equipo no marcó ningún gol.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de dos meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dicho partido se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la Bicolor completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.

Selección peruana descendió 11 puestos en ranking FIFA. (Foto: Getty Images)





