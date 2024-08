El resultado del encuentro entre Sport Boys y Carlos Mannucci, disputado el miércoles último en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, generó más de una controversia. La casa de apuestas Meridianbet, a través de sus redes sociales, anunció que investigaría un posible amaño en el partido, que terminó 6-2 a favor de la ‘Tricolor’. Este desenlace del duelo por la octava fecha, levantó suspicacias entre diversas personas, como de la mencionada empresa de juegos deportivos. Inicialmente, el equipo del Callao se pronunció al respecto, y este jueves por la mañana, también se sumaron los ‘Carlistas’, quienes pidieron pruebas que demuestren que el resultado del partido estuvo arreglado.

El amaño de partidos en la Liga 1 no es un tema nuevo. Tras la abultada derrota sufrida por el club ‘chalaco’, Meridianbet indicó que su área de riesgos realizó investigaciones en los tickets comprados para este partido, luego de analizar las posibilidades de que el resultado hubiera sido acordado. No obstante, la respuesta de ambas instituciones no se hizo esperar y pidieron las pruebas.

A través de un comunicado, los trujillanos se pronunciaron y aclararon que las acusaciones de amaño de partido son totalmente falsas. “No permitiremos que desmerezcan nuestro esfuerzo”, comenzó indicando. Asimismo, complementó con más. “La tarde de ayer miércoles, vía redes sociales, circuló el comunicado de una casa de apuestas, indicando un “posible amaño” del partido que disputamos ante Sport Boys. Por la noche la misma entidad publicó un nuevo comunicado, donde dan a entender que todo ha sido conforme en el encuentro”, precisó.

La ‘Tricolor’ solicitó a la empresa de apuestas que alegó un acuerdo entre ambos clubes para que el resultado favoreciera a los trujillanos, que proporcionen pruebas que demuestren tal afirmación. “Así, a pesar de esa última publicación, solicitamos a la casa de apuestas denunciante que pueda mostrar los sustentos que llevaron a calificar el encuentro como “posible de amaño de partido”, así esclarecer los hechos que pretendían desvirtuar una meritoria victoria lograda en el campo de juego por nuestra escuadra”, dijo.

Además, el club precisó que está comprometido con la realización de acciones leales. “Somos promotores de valores entre todos los miembros de nuestra gran Familia Tricolor, seguros de la integridad de nuestro plantel y condenamos cualquier situación que vaya en contra de la sana competencia, como también de publicaciones que sin mayor sustento, atenten contra la imagen de las instituciones deportivas y de sus miembros”, comunicó.

Finalmente, se refirió a la casa de apuestas y señaló que las acusaciones perjudican la imagen de la institución y de sus jugadores. “Por último, invocamos a la casa de apuestas aludida a que, tras el cambio de postura respecto a lo ocurrido en el encuentro, eviten comunicados que con ligereza cuestionen la imagen de los clubes y la integridad de los deportistas”, sentenció.

Comunicado de Carlos Mannucci sobre amaño de partidos de la Liga 1. (Foto: @camannucci).

Por otor lado, según información de RPP, el partido de Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci ya tuvo su primera evaluación por parte de Sport Radar, empresa que trabaja con FIFA y Conmebol, y que regula cualquier caso de apuestas en sus competiciones. Dicha entidad entregó sus primeros informes a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y aseguró que no existió ningún comportamiento inusual.

Comunicado de Meridianbet





Sport Boys también se pronunció

Esto es lo que mencionó la casa de apuestas: “En vista de un posible amaño en el partido Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci, el área de riesgo e investigación pondrá en observación todos los tickets que contengan dicho evento hasta esclarecer lo sucedido. Agradecemos la paciencia y esperamos que solo sean sospechas. El fútbol peruano no se puede manchar de este modo”.

En horas de la noche, el club rosado se pronunció: “Hemos tomado conocimiento del comunicado emitido por una casa de apuestas deportivas respecto a la sospecha de la existencia de un amaño o manipulación del resultado en el partido disputado por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, disputado el día de hoy contra el Club Carlos Mannucci de Trujillo”.

Además, desde tienda ‘chalaca’ informaron que “a través del área de Integridad de la FPF estamos solicitando a dicha empresa todos los documentos, indicios y pruebas que pudieran tener para sustentar esa sospecha y esclarecer los hechos, ya que, inevitablemente, la sospecha publicada daña la imagen de nuestro Club y sus integrantes”.

Por último, aseguraron lo siguiente: “El Club Sport Boys Association y su Administración Provisional, rechazan y condenan cualquier conducta que atente contra su historia, honorabilidad, la integridad de la competición y el juego limpio que queremos y promovemos para nuestro fútbol y el deporte en general. Recalcamos que esta situación daña nuestra imagen y reputación, y somos los más interesados en esclarecerla”.

Comunicado de Sport Boys ante caso de amaño de partidos. (Foto: Sport Boys)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR