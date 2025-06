El partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos -por duelo pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1- terminó con una victoria para los blanquiazules (1-0), por intermedio de un gol de Hernán Barcos. Sin embargo, cerca de los minutos finales, la escuadra cutervina había marcado el empate, pero esta acción fue invalidada por una mano previa. Michael Espinoza, árbitro del partido, recurrió al VAR para tomar la decisión final, aunque -un día después- desde la CONAR publicaron el audio de esta revisión, mostrando que los encargados no opinaron lo mismo que el juez principal.

“Al minuto 86 se reanuda el juego con un tiro libre a favor del equipo lila, donde inicia un ataque que logra convertirse en gol y el árbitro lo valida. El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando distintos ángulos, velocidades y consideraciones correctas, realiza el análisis del ataque previo al gol”, comenzaron en el relato.

En cuanto a la decisión, contaron lo siguiente: “Se detecta una mano en posición natural y justificada para la acción que se está realizando. Lo cual no constituye en infracción, por lo que correctamente le notifica al árbitro la decisión de gol. El árbitro, que al primer momento decidió validar el gol, decide hacer la revisión y cambia su decisión, sancionando un tiro libre directo para el equipo defensor, por mano sin sanción disciplinaria”.

De acuerdo al desarrollo del video y lo detallado en la conversación entre el VAR y Michael Espinoza, se puede escuchar la explicación con el apoyo de la tecnología, sumado a las repeticiones para mostrar su punto de vista. Sin embargo, el juez principal decidió utilizar un criterio distinto para tomar la decisión final.

Desde el VAR repitieron: “Para nosotros sí hay un contacto en la mano, pero no es una mano sancionable. El jugador no amplía el volumen de su cuerpo. Él realiza un control con su pie y producto de la acción del control, tiene la posición natural en su mano. No hay un movimiento adicional”.

La respuesta inmediata de Espinoza fue: “Yo aquí tengo una mano que está, para mí, en una posición natural. Con esa mano se apoya, porque si no el balón se le iba. El jugador con la mano hace que el balón se quede a disposición de él. Voy a anular la jugada y voy con mano de tiro libre”.

De esta manera, Michael Espinoza anuló la jugada que pudo ser el empate de Comerciantes Unidos, gracias a un cabezazo de Matías Sen. Alianza Lima se impuso por 1-0 en el estadio Mansiche de Trujillo y es líder del Torneo Apertura, a la espera de lo que haga Universitario de Deportes en su próximo choque.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Los ‘íntimos’ descansarán en la fecha 16 y volverán a la acción el sábado 28 de junio cuando enfrenten a Melgar en Arequipa, por la jornada 17. Ese encuentro, programado para las 7:00 p.m. en el Monumental de la UNSA, será clave para las aspiraciones de los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el territorio peruano, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, Best Cable y WinTV, además de su versión destreamingen la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

