No falta nada para que Universitario de Deportes debute de manera oficial en la Liga 1 2025 y en medio de los temblores que vivieron en los últimos días por la llegada de su nuevo refuerzo, José Carabalí, más lo que fue la aparatosa situación de Rodrigo Ureña que terminó enfrentando a la ‘U’ con el club Argentino, Belgrano; Manuel Barreto, director deportivo de los ‘cremas’, salió a defender al equipo que representa asegurando que están completamente enfocados en lo que será un nuevo inicio de la temporada de competencias, no solo en el torneo local, sino también a nivel internacional.

Dando un breve balance de lo que fue el año del Centenario, Manuel Barreto destacó el buen trabajo que ha realizado Universitario de Deportes en cuanto a evolucionar como club. No solo por el bicampeonato obtenido, sino también por la importancia que se le dio a promover a jugadores del equipo de la Reserva que es algo que esperan repetir este año, además de otros récords que pudieron registrar para la historia de los ‘cremas’.

“Yendo al año pasado, los objetivos deportivos estaba ser campeón nacional, estar mínimo entre los tres primeros de Copa Libertadores que finalmente no pudimos conseguir. Estaba estar entre los tres equipos que más goles anotan en el torneo, entre los dos equipos que menos goles reciben entendiendo que sumado esas dos, un equipo pelea definitivamente por el campeonato. Estaba el debut de al menos un jugador proveniente del fútbol formativo que se llegó a cumplir con el debut de Esteban Cruz a mitad de año contra Vallejo. Estaba el ser campeones de reserva”, comentó en ‘Trinchera Crema Podcast’.

A su vez, aclaró que no hay mucha variante entre lo que fueron los objetivos del año pasado con lo que esperan cumplir este año. Por supuesto, esperan tener un mejor alcance en la Copa Libertadores reconociendo que “hacer una buena Copa Libertadores aspirando a poder pasar de fase, no es solo un logro institucional, sino que debería ser un logro del fútbol peruano”, fueron las palabras del directivo.

En la misma línea de lograr que la ‘U’ sea un equipo que no solo cuenta con experiencia en su plantel sino que también le da oportunidades a jóvenes talentos, Barreto destacó las incorporaciones de jugadores como Paolo Reyna y César Inga. A quienes ve como un proyecto de inversión a largo plazo que podría traer un beneficio económico y de rendimiento al club.

“Este año estábamos convencidos en la necesidad de que, sabiendo que el equipo crece, madura, necesitas juventud, frescura, esa fuerza que te da los años jóvenes y hemos podido incorporar un mercado de pases a nivel nacional importante por jugadores jóvenes en plenitud. Algunos en su edad plena y que todavía tienen algunos años más como Jairo Vélez y otros que son menores de 23 años como es el caso de Inga y Paolo Reyna que tienen un potencial y una posibilidad de crecer en el contexto de la ‘U’ muy grande”, explicó.

Tras lo sucedido con Rodrigo Ureña, el Director Deportivo de la ‘U’, desmintió todo lo que habían mencionado en Argentina sobre una contraoferta que habría hecho que el volante chileno cambie su decisión y deje “plantado” a Belgrano. Situación que negó rotundamente, además de esclarecer otros rumores en los que se habló de ciertas incomodidades de jugadores que habrían hecho que el futbolista haya querido irse en un primer lugar.

“Yo no he tenido comunicación con Rodrigo (Ureña) hasta que me comentó hace un par de días que le habían incumplido, y él tomó la decisión de regresarse. No se puede concretar ningún traspaso si no existe un pago. Pero también es estúpido decir que Ureña se quiso ir por problemas con el grupo o con Bustos”, expresó.

Finalmente, también se refirió a los diversos comentarios que surgen en las redes sociales en contra de la institución ‘merengue’. Si bien, mucho se considera como parte del folcklore del fútbol peruano, el directivo mencionó que existe cierto grupo de gente que de manera sistemática busca siempre generar desunión dentro del equipo.

“Lo importante es que nos mantengamos unidos. Cada vez que la ‘U’ crece más y avanza van a tirarnos más, van a tratar de generar más división. Hay un call center ahí dedicado en redes a tratar de dinamitarnos por dentro y nosotros no podemos permitirlo, tenemos que estar siempre unidos, creer en el proyecto y después por supuesto que se tiene que criticar lo que se ve en el camino”, concluyó.

Uno de los fichajes que no fue muy bien recibido, fue el de José Carabalí que desató una ola de críticas por tratarse de un futbolista que no ha tenido la continuidad que los hinchas esperaban para ser parte del equipo de esta temporada. Situación que hizo que se cuestione, también, el manejo que estaba teniendo Manuel Barreto con la evaluación que tenía hacia los jugadores que elegía para contratar. Ante esto, el ex futbolista se defendió diciendo.

“Tiene 27 años, estamos hablando de un jugador que está en la flor de la juventud. José jugó hasta agosto más de mil minutos, fue totalmente titular en su equipo, jugó Copa Libertadores y Sudamericana y, a raíz de eso, lo ficha el fútbol de Japón que, para el que no lo conoce entiendo que desde el desconocimiento pueda opinar, pero hasta ayer era el fútbol de mayor nivel a nivel asiático. Hoy Arabia con inyección de dinero entiendo que pasa a competir”, sentenció.

