El lateral blanquiazul Marco Huamán recibió un fuerte pisotón de Luciano Nequecaur en los primeros minutos del partido ante Sport Boys. El defensor de Alianza Lima no logró recuperarse de la molestia y tuvo que ser reemplazado por Nicolás Díaz. Tras dejar el campo, se le vio con el tobillo visiblemente hinchado y con hielo en la banca.
Alianza Lima sufrió una baja sensible en los primeros minutos del partido frente a Sport Boys. Marco Huamán encendió las alarmas al recibir un fuerte pisotón a los 5 minutos del compromiso, una acción que obligó al árbitro a detener el juego y sancionar la infracción a favor del conjunto blanquiazul. El defensor intentó continuar en el terreno de juego, pero el dolor persistió y el comando técnico decidió sustituirlo poco después por Nicolás Díaz, quien ingresó para cubrir su posición.
La acción generó preocupación inmediata en el banco de Alianza Lima, ya que Huamán quedó visiblemente afectado tras el impacto. Pese a recibir atención médica, el lateral no pudo recuperarse y abandonó el campo con evidentes gestos de dolor, dejando una imagen preocupante para el cuerpo técnico.
Luego de su salida, las cámaras captaron a Marco Huamán con el tobillo visiblemente hinchado y con una bolsa de hielo sobre la zona afectada mientras permanecía en la banca. La inflamación era notoria, por lo que su estado físico será evaluado por el departamento médico del club para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo que podría permanecer alejado de las canchas.