Marcos López arremetió contra el arbitraje tras el Huancayo vs. Sport Boys: “¡No era penal!”

Sport Huancayo se impuso por 2-1 ante Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto, en un partido que también dejó polémica por algunas decisiones arbitrales.
Tras el encuentro, Marcos López, jugador de Copenhagen de Dinamaca, utilizó sus redes sociales para expresar su molestia con la actuación del árbitro Daniel Ureta. El lateral consideró que algunas decisiones durante el compromiso pudieron ser diferentes y lanzó un mensaje directo.
“@liga1teapuesto un poco más de seriedad con el árbitro del partido Huancayo vs Sport Boys. No era penal!!”, escribió López en una historia de Instagram.
El futbolista acompañó su publicación con un emoji de molestia y posteriormente agregó una referencia a Robinho, en clara alusión a una de las acciones que generó controversia durante el partido.
Triunfo huancaíno
Más allá de la polémica, Sport Huancayo consiguió quedarse con los tres puntos al vencer 2-1 a Sport Boys, resultado que le permite continuar sumando en el campeonato.
López, quien viene siendo considerado en el proceso de la selección peruana, no ocultó su disconformidad y apuntó directamente contra el arbitraje del encuentro. Su publicación rápidamente generó comentarios entre los aficionados.