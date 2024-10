Alianza Lima consiguió una victoria muy importante para sus aspiraciones al título. Con un gol de Paolo Guerrero, los blanquiazules vencieron 1-0 a UTC en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba e igualaron en la punta del Torneo Clausura -de forma momentánea- a Universitario de Deportes. Tras el encuentro, Mariano Soso se mostró tranquilo por el rendimiento de su equipo y también se refirió a la lesión de Hernán Barcos.

“Felicitar al grupo de jugadores, que hoy vino con determinación a un escenario complicado ante un rival necesitado. Entiendo que tuvimos el control del partido en general, si bien el rival insinuó en las acciones iniciales, pero hoy el equipo dio muestras de carácter”, dijo el técnico argentino en conferencia de prensa.

El técnico de 43 años señaló que su equipo pudo irse con una mayor ventaja. “Pudimos haber ampliado la diferencia, creo que la merecíamos por las jugadas. Me voy con una sensación muy grata por la organización que tuvo el equipo”, comentó.

Mariano Soso dirigió a Sport Recife antes de llegar a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Soso también habló con los medios de prensa en la zona mixta. El técnico se mantuvo sereno ante la lesión de Hernán Barcos, quien tuvo que ser sustituido en el primer tiempo. “Vamos a precisar si hay lesión muscular o no. Es un jugador más que importante para nosotros. En cuanto a los atacantes, felizmente tenemos jugadores que están compitiendo con él. Solo desearle que no se agrave y no se pierda el tramo final del torneo”, indicó para Fútbol en América.

Finalmente, sobre las opciones de conseguir el título, expresó que “es un plantel que cimienta la búsqueda del campeonato en función de lo que hace a diario. Mientras existan posibilidades matemáticas iremos en busca del título”.





Alianza Lima y sus próximos desafíos

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el martes 22 de octubre desde las 8:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Torneo Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante el ‘Rojo Matador’, tendrá que enfrentar a Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L).





