Mario Salas dejó a in lado la final del Descentralizado 2018 y dio un fuerte mensaje para el fútbol peruano, en su conferencia de prensa realizada en La Florida. El entrenador de Sporting Cristal habló de los clubes a los que se les debe dinero y pidió una reflexión profunda sobre este tema.



“Hay que destacar la capacidad, la dignidad que tuvieron los jugadores de Sport Rosario para aguantar una situación de ese tipo. Que no te paguen y te deban 5 o 6 meses de sueldo. Tuvieron una valentía para estar hasta el final junto al equipo y eso es realmente valorable”, dijo el entrenador.

“A Sporting Cristal la seriedad de sus jugadores los llevó a ganar de esa forma. Me llama mucho la atención que aquí hay un presidente responsable y es como que se lava las manos con respecto a esto. Nadie se hace cargo de la duda, hay gente que cierra la puerta y se va tranquilamente a su casa”, añadió.

Mario Salas se preguntó dónde está la fiscalización que debe haber por parte de la FPF y la ADFP. "¿Cualquiera puede llegar, hacerse cargo de un equipo y luego irse y dejar esa deuda? Hay un tema de responsabilidad con jugadores, familias, trabajadores y más con el hincha y la gente de esa ciudad”, afirmó.

“A nadie le interesa esta situación, y es el inicio de cualquier desarrollo que tienen que tener el fútbol peruano. Aquí somos responsables todos, pero el foco está en las personas que dirigen las instituciones. A nadie le interesa que haya jugadores que no cobren”, dijo preocupado.

El DT de Sporting Cristal dijo que le dio pena lo que pasó el día viernes con Sport Rosario. "Me dio pena ver jugadores que ya no puedan más y jueguen solo para poder cobrar", afirmó.

Antes de terminar la conferencia de prensa le preguntaron al Mario Salas por el partido entre River Plate y Boca Juniors y esta fue su respuesta: "La verdad es que el partido entre Boca vs. River para mí es un tema agotado, que se juega, que no se juega, la verdad que no me interesa. ¿Sabe que es lo que me interesa? Que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, que le paguen a los jugadores de cada uno de los clubes que les adeudan en este país. Eso es me interesa más que el Boca vs. River".

