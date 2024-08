Martín Cauteruccio Rodríguez es uno de los mejores delanteros que ha llegado al Perú en los últimos años. Lo demuestra cada fin de semana con la camiseta de Sporting Cristal marcando goles de toda clase, al punto que se ha convertido en el segundo mejor goleador del mundo (31 goles en 20 partidos), siendo superado solamente por el chino Wu Lei de Shangan Port (32 en 29). Sin embargo, según ha revelado el atacante uruguayo de 37 años, sus primeros días en el fútbol nacional no fueron fáciles. Antes de que se le cayeron los goles de los bolsillos, ‘Caute0 sufrió el peso de las críticas, tal como reveló en una entrevista con FOX Sports Radio de Argentina.

“Tuve la dicha (de adaptarme al Perú). Igual, los primeros partidos que fueron de preparación no me tocó marcar y ahí empiezan un poco ‘¿qué trajimos? 36 años...’. Después, empezó el campeonato y, por suerte, pude convertir y comenzó a caminar todo”, dijo el exdelantero de Independiente en relación a sus primeros partidos como jugador de Sporting Cristal.

El éxito de Martín Cauteruccio no es fruto de la casualidad, sino de una mentalidad ganadora que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. A pesar de ser un nombre reconocido en el fútbol sudamericano, el uruguayo nunca ha dejado de trabajar como si tuviera algo que probar. “Hoy por hoy, no juegas por el nombre. Obviamente te pueden tener en cuenta, pero si dentro de la cancha no lo demuestras, no te sirve de nada”.

Esta filosofía ha sido clave en su racha goleadora, la cual, lejos de generarle presión, le otorga una tranquilidad que pocos delanteros experimentan. “En mi cabeza no concibo el hecho de no marcar. Eso también me acerca a esa posibilidad. Soy muy consciente de que son más los momentos malos que los buenos, por eso hay que aprovechar y disfrutar”, dijo.

‘Caute’ también admitió que ha venido tomando apuntes de sus goles y de los jugadores con los que compite por llegar a la cima de la tabla de artilleros del mundo. “Libreta no uso, pero lo anoto en el ‘celu’, para dar bien con los partidos, contra quién, y llevar la cantidad. Los que están arriba son jugadores que no vemos generalmente. Salvo Pedro de Flamengo, no hay muchos jugadores conocidos”.





Su futuro en Sporting Cristal





Con su contrato en Sporting Cristal llegando a su fin a finales de año, las especulaciones sobre el futuro de Martín Cauteruccio no se han hecho esperar. Sin embargo, el delantero uruguayo ha optado por mantener los pies en la tierra y enfocar sus energías en los objetivos inmediatos: salir campeón y ser goleador mundial del año.

“Mis planes son a corto plazo. Ahora quiero salir campeón, lo que nos da la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores. Que eso venga de la mano con terminar lo más arriba posible en la tabla de goleadores, sea de Perú o del mundo”, declaró Cauteruccio.





¿Qué se viene para Sporting Cristal?





Luego de su visita a Sullana, el equipo de Guillermo Farré enfrentará a Alianza Lima este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional por la fecha 7 del Torneo Clausura (8 pm). El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.

Con su nuevo entrenador, el argentino Guillermo Farré, los rimenses buscarán con todo el Torneo Clausura: registran 11 unidades en la tabla de posiciones. Para ello, tendrán que vencer a un rival directo como es Alianza Lima, al que ya derrotó por 2-1 a inicios de año. También en el José Díaz.

