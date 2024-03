La Liga 1 Te Apuesto lleva cinco fechas disputadas en este 2024 y hay un protagonista claro, con una racha goleadora que ha dado la vuelta al mundo: Martín Cauteruccio. El delantero de Sporting Cristal ha anotado 13 goles en el torneo local y 4 en Copa Libertadores, por lo que se coloca como goleador del año a nivel mundial. A pesar de este buen momento, el uruguayo no pierde la brújula, por lo que se muestra enfocado en su presente con el torneo local. Por otro lado, también se refirió al arribo de Paolo Guerrero en César Vallejo.

“El próximo partido es el más importante, a seguir manteniendo esa racha positiva. Muy contento por eso, soy consciente de que esto no seria posible sin ayuda de mis compañeros. Soy consciente que tenemos equipo para pelear”, declaró Cauteruccio en entrevista con L1 Radio.

Su llegada a Sporting Cristal se dio en este 2024, luego de desvincularse de Independiente. En dos meses, se ha mostrado cómodo en el equipo, resaltando también el buen ambiente que vive junto a sus compañeros en el camerino y el cariño de la hinchada.

“Se vive un lindo ambiente en Sporting Cristal que ayuda a conocer a algunos compañeros. Me pone contento la hinchada, porque te ayuda mucho en la adaptación. El cariño lo percibí desde el primer día”, contó. Asimismo, agregó: “Mi sueño es ser goleador de Sporting Cristal y ser campeón nacional”.

Cauteruccio supera el arranque goleador de Messi y Cristiano (Foto: AFP).

Con la herida reciente de la eliminación de la Copa Libertadores ante Always Ready, Cauteruccio dejó claro que fueron protagonistas en el partido de vuelta, a pesar que el resultado no fue el esperado: “Triste por ese final (ante Always Ready). Me parece que la vuelta fue un partido totalmente distinto, en el cual fuimos amplios protagonistas del partido. No se nos dio el resultado que esperábamos y necesitábamos”.

La llegada de Paolo Guerrero

Martín Cauteruccio no es ajeno a la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo, teniendo en cuenta que ocupan la misma posición y puede ser una ‘competencia’ si hablamos de goleadores; sin embargo, el delantero resaltó que será un gran aporte tenerlo en la Liga 1 Te Apuesto.

“Su llegada jerarquiza no solo al equipo, sino también a la liga peruana”, aseguró el futbolista. Por último, habló sobre un posible llamado a la selección de Uruguay (dirigida por Marcelo Bielsa), fruto del buen momento futbolístico que atraviesa: “Jamás pierdo la esperanza. Obviamente es difícil como lo ha sido toda mi carrera, pero no pierdo la esperanza”.





¿Qué se viene para Sporting Cristal?

Luego de ser eliminado ante Always Ready, Sporting Cristal tendrá que enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Atlético Grau, con el que se medirá el sábado 2 de marzo desde la 1:15 de la tarde (hora peruana y colombiana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, en el que el conjunto celeste se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cuatro partidos ganados y un empate. Su rendimiento le ha llevado a obtener 13 unidades (por diferencia de goles está por encima de Sport Huancayo y la ‘U’).





