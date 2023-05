Universitario cayó (1-0) ante UTC de Cajamarca en el Héroes de San Ramón y se aleja de Alianza Lima (primer lugar en la tabla de posiciones del campeonato) en la pelea por el Torneo Apertura. Los cremas perdieron chances de gol y fallaron en defensa, especialmente tras el gol de Juan Randazzo sobre los 39 minutos del partido. Acabado el juego, Matías di Benedetto dio sus impresiones, dejando claro que el objetivo es a largo: ser campeones nacionales.

“Fue un partido difícil en una cancha difícil. Un césped donde no estamos acostumbrados a jugar. Se nos complicó mucho, no pudimos hacer nuestro juego. Sumado a la altura, no lo pudimos sacar adelante. Ahora a seguir y pensar en lo que viene. No tenemos un objetivo a corto plazo, si no ir partido a partido”, indicó el zaguero en declaraciones a las cámaras de Liga 1 MAX.

Asimismo, con respecto al objetivo de ser campeones a final de temporada, Di Benedetto fue claro en asegurar que quieren trascender en el club y llegar de la mejor manera al año del Bicentenario de Universitario de Deportes (2024).

“Nosotros tenemos muchas ganas de lograr algo importante en el club. Sabemos que estamos en una gran institución. Me tocó llegar este año y sé lo que es Universitario de Deportes, todos tenemos el mismo objetivo. Pensar en largo puede ser contraproducente. Para nosotros, es importante sumar en todos los partidos”, agregó el futbolista, pensando ahora en recibir a Cusco FC.





Lo que se viene para Universitario

Universitario termina la fecha 17 del Torneo Apertura en el segundo lugar, con pocas chances de llegar al primer lugar del Torneo Apertura, a la espera de lo que haga Alianza Lima. Una victoria de los blanquiazules los coronará como campeones de la primera mitad del año.

La ‘U’ se irá a de Cajamarca y volverá a tener acción el próximo viernes 2 de junio ante Cusco FC en el estadio Monumental. Posteriormente, disputan la Copa Sudamericana en la fecha 5 frente a Independiente de Santa Fe, el duelo se jugará el día 8 de junio en Colombia.





