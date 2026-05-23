¡Matute explotó! Jairo Vélez apareció como ‘9’ y puso el 1-0 de Alianza ante Los Chankas
¡Matute explotó! Jairo Vélez apareció como ‘9’ y puso el 1-0 de Alianza ante Los Chankas

A los 12 minutos del primer tiempo, encontró el 1-0 ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura. La jugada nació con un pase largo de Garcés desde campo propio hacia Eryc Castillo, quien aceleró y metió un balón cruzado para Pavez. El mediocampista cedió casi de inmediato dentro del área para Jairo Vélez, que apareció por el centro como un verdadero delantero para definir y desatar la locura en Matute, que estalló de júbilo tras el tanto blanquiazul. Con este resultado parcial, el cuadro íntimo se estaría quedando con el título del Torneo Apertura, desatando todavía más ilusión entre los hinchas presentes en La Victoria.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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