¡Matute se vino abajo! Eryc Castillo sacó toda su potencia y puso el 2-0 de Alianza Lima | Video: Liga1 Max
¡Matute se vino abajo! Eryc Castillo sacó toda su potencia y puso el 2-0 de Alianza Lima | Video: Liga1 Max

A los 27 minutos, volvió a golpear en Matute y encontró el 2-0 gracias a Eryc Castillo. El ecuatoriano sacó a relucir toda su potencia en el uno contra uno, venciendo la resistencia de Hairo Camacho y definió con categoría para ampliar la ventaja ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura. El tanto generó un estallido total de júbilo en Matute, ya que con este resultado parcial el cuadro íntimo se está quedando con el Torneo Apertura bajo la dirección de Pablo Guede, entrenador que en un inicio recibió varios cuestionamientos, pero que hoy tiene al equipo cerca de celebrar. Además, el gol significó una especie de revancha personal para Eryc Castillo, quien meses atrás, en febrero, quedó marcado tras fallar un penal ante Club Sportivo 2 de Mayo, situación que terminó golpeando al futbolista en aquel momento. Sin embargo, el atacante ecuatoriano logró recuperarse futbolísticamente y en los últimos partidos se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la Liga 1 gracias a su velocidad, potencia y desequilibrio ofensivo. Cuando Castillo juega concentrado y con confianza, marca diferencias. Esta vez no fue la excepción y volvió a responder en un encuentro clave para las aspiraciones blanquiazules ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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