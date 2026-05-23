A los 27 minutos, Alianza Lima volvió a golpear en Matute y encontró el 2-0 gracias a Eryc Castillo. El ecuatoriano sacó a relucir toda su potencia en el uno contra uno, venciendo la resistencia de Hairo Camacho y definió con categoría para ampliar la ventaja ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura. El tanto generó un estallido total de júbilo en Matute, ya que con este resultado parcial el cuadro íntimo se está quedando con el Torneo Apertura bajo la dirección de Pablo Guede, entrenador que en un inicio recibió varios cuestionamientos, pero que hoy tiene al equipo cerca de celebrar. Además, el gol significó una especie de revancha personal para Eryc Castillo, quien meses atrás, en febrero, quedó marcado tras fallar un penal ante Club Sportivo 2 de Mayo, situación que terminó golpeando al futbolista en aquel momento. Sin embargo, el atacante ecuatoriano logró recuperarse futbolísticamente y en los últimos partidos se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la Liga 1 gracias a su velocidad, potencia y desequilibrio ofensivo. Cuando Castillo juega concentrado y con confianza, marca diferencias. Esta vez no fue la excepción y volvió a responder en un encuentro clave para las aspiraciones blanquiazules ante su gente.