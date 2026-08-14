El 13 de agosto del 2026 quedará en la historia como el día que un equipo peruano le anotó seis goles a uno brasileño en un torneo internacional. Cienciano aplastó 6-1 a Botafogo en Copa Sudamericana en un partido de 8 puntos para arriba de todos los jugadores del ‘Papá’. Uno de los futbolistas que se ha ganado el puesto y fue clave para conseguir el resultado fue Maximiliano Amondarain, uruguayo de nacimiento y peruano por elección. El zaguero no se confía de la ventaja y sabe que tendrán que jugar los 90 minutos más importantes de la temporada la próxima semana en Río de Janeiro; a su vez, se ilusiona con poder vestir la camiseta de la Bicolor ahora que Mano Menezes anunciará una convocatoria para jugar las Eliminatorias en Cusco.
Fue una noche que me imagino, Maxi, costó dormir, ¿no? Después de un partido así cuesta pegar el sueño, ¿cómo estás?
Sí, yo creo que obviamente estamos representando no solo a Cienciano, a Cusco, sino que a todo el Perú. Al final, en este momento somos el único equipo que está jugando un torneo internacional y es importante entender que obviamente un buen desempeño de cualquier equipo peruano posiciona al fútbol peruano en general en una mejor vidriera, a tenerlo más en cuenta internacionalmente, ¿no? Entonces creo que es importante para todo el Perú el resultado que tuvimos ayer, el saber que también se puede enfrentar a equipos con mejor presupuesto, con mejor infraestructura, obviamente con nuestras armas, haciéndonos fuertes de local. Pero bueno, creo que lejos de tener miedo o de creernos menos, fuimos con la mentalidad de que se puede ganar y a buscarlo en todo momento. Y bueno, después sí, obviamente cansado, cuesta dormir después de un partido así, pocas horas de descanso, pero bueno, quedan un par de días para el siguiente partido, esperemos poder recuperarnos de la mejor manera.
Acaba el partido, no sé si pudiste ver la repetición o te avisaron, pero acaba el partido, pitazo final y la cámara te enfoca a ti, de rodillas mirando al cielo agradeciéndole a Dios. ¿Lo viste?
Sí, justo la vi, no sé si en un corte o en qué parte fue que la vi, pero sí la vi y sí, obviamente yo soy muy creyente. Creo que todo el equipo hemos formado un grupo en el que la inmensa mayoría creemos en Dios, nos juntamos cada semana a compartir la palabra y eso nos ha fortalecido también espiritualmente y como grupo yo creo también. Obviamente yo creo que no es casualidad el estar obteniendo estos resultados y bueno, darle la gloria también a Dios por este resultado ayer y por estar mejorando nuestras vidas y también el equipo en sí.
Además de eso, de lo que hablas de Dios, de creer mucho, creo que también esa palabra de creer, creo que este equipo también se la cree. Ustedes vienen de eliminar al vigente campeón y le ganaron muy bien y ahora a Botafogo. ¿En qué momento este equipo se la cree, Maxi? ¿Es cuando eliminan a Lanús?
Sí, yo creo que el partido con Lanús, que estaba cuesta arriba, que teníamos que remontar un 2 a 0 y haberlo hecho tan bien, yo creo que nos volvió a dar esa confianza de que realmente somos fuertes acá de local, de que la receta que venimos utilizando, que es la de presionar, la de intentar ahogar al rival, la de ser intensos, la de ser solidarios como equipo, sabemos que eso nos está dando resultados y bueno, ayer fue una muestra más de que ese es el camino correcto y sí, confiamos mucho, como te decía, tengo mucha fe en Dios primero y después también en todo el trabajo que venimos haciendo desde la pretemporada, que hemos hecho un esfuerzo enorme, el cuerpo técnico también trabaja muy bien, el profe de lo físico, hemos sufrido mucho en lo físico para prepararnos, pero obviamente está dando sus frutos y esa intensidad que tenemos es fruto de eso, no de todo lo que venimos entrenando, corriendo y dejando todo para poder obtener estos resultados.
Ayer en la transmisión también me pude dar cuenta que pasaron 10-15 minutos y estaban ahogados los brasileños. Ustedes en la cancha también notaron que marcaban una diferencia desde lo físico y era buen momento para aprovechar ese momento y hacer los goles ya, ¿no?
Sí, sí, muchos hablan de la altura, pero bueno, no es solamente por la altura que ganas, hay que hacerla valer, hay que exigir al rival para que la altura realmente surja efecto. Si vos te metés atrás y dejás a un equipo brasileño jugar, seguramente termines corriendo muchísimo y al final termines desgastando mucho más vos que lo que ellos puedan desgastarse, entonces yo creo que tiene mucho mérito el ahogar así a un equipo con la calidad de Botafogo, también pasó con Lanús; entonces sí, nosotros notamos que estaban muy cansados ellos, notamos que le podíamos hacer daño, entonces no queríamos parar porque también sabemos que tenemos una vuelta que es complicada y queríamos sacar la máxima ventaja posible.
Siempre hay esos comentarios que dicen “si no fuese por la altura, no ganaban”, pero si fuese así Bolivia iría al Mundial todas las veces, Bolívar o Always Ready llegarían a cuartos de final, semifinal de los torneos, pero no es solo la altura, hay un juego detrás. Este año Cusco perdió con Flamengo allá, entonces esos comentarios como que menosprecian un poco el trabajo de ustedes también, no sé cómo lo ves tú.
Sí, sin duda, buenos ejemplos que dijiste, Flamengo acá le ganó en el mismo estadio a Cusco 2-0, estudiantes, si no recuerdo también creo que le ganó o empataron con Cusco acá, entonces estadio no gana solo, la altura no gana sola, sino que hay que hacer méritos para llevar esa ventaja que, obviamente, influye, pero depende también de lo que uno haga dentro de la cancha. También influye ir al calor, ir a un lugar muy húmedo, pero siempre es clave la propuesta del equipo para que esa localidad realmente sea fuerte, entonces creo que tenemos mérito en eso, por más que algunos quieran desmerecerlo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, de sacar ventaja e intentar imponernos con nuestra idea acá en la altura.
¿Cómo ir a jugar ese partido de vuelta con cinco goles de ventaja?
Sabemos que la clave está en hacer un partido largo, que ellos no se encuentren o con esperanzas pronto en el partido, intentar de hacer un partido que vamos a tener que correr, meter, intentar de defender lo que hicimos acá en Cusco.
Vas a tener mucho trabajo...
Bueno, esperemos que no tanto, pero sí, seguramente, ellos realmente es un equipo con mucha jerarquía, una potencia de América, pero bueno, sabemos que nosotros somos un equipo humilde, pero unido, sacrificado, que vamos a dejar todo, vamos a meter como siempre lo hacemos para mantener esa ventaja que obtuvimos acá y poder clasificar, que es lo más importante.
Anoche también Succar hizo un partidazo, tres goles y se quebró. Hubo mucha emoción e imagino lágrimas también en el vestuario.
Bueno, primero muy contento por Mati, yo tuve el placer de compartir con él en Manucci, ese año él hizo como 14 goles, si mal no recuerdo, en 2023. Yo sé la calidad que él tiene y la capacidad goleadora que él tiene también, porque lo compartí con él ese año y bueno, estoy muy contento con él, el equipo está muy contento por él también, porque obviamente nos ayudó un montón ayer y siempre nos ayuda, ya sea cuando mete o cuando no mete, porque es un jugador muy sacrificado, que entrega todo por el equipo, muy profesional, pero obviamente muy contento de que pueda hacerlo con goles, porque los goleadores viven de eso, así que nada, muy contento. Y después, no dio para festejar, pero como hablamos mucho también ahí en el vestuario, o sea, tenemos poco margen para disfrutar, porque ya ahora tenemos el clásico el domingo y la serie no está cerrada, entonces no nos podemos confiar tampoco, tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque sabemos que va a ser un partido difícil en la vuelta y queremos estar bien centrados para poder cerrar esa clasificación allá en Brasil.
Hay una realidad, creo también en el fútbol peruano, por presupuesto, por planteles, y es que no te da a veces para jugar dos torneos a la par, ¿no? Le pasó a Alianza Lima el año pasado que se metió de lleno a la Sudamericana, casi se mete a semifinales y el torneo local lo descuidó por inercia a veces. Imagino que ustedes también tendrán que tomar decisiones si siguen avanzando en la Copa.
Eso es lo que venimos haciendo en este Clausura, también por momentos en el Apertura también lo hicimos. Sería bueno, obviamente, el apoyo de la Liga. Tengo entendido que a partir de cuartos se pueden posponer partidos priorizando esto. Hubiera sido bueno que se hiciera en esta instancia también, como somos el único equipo peruano representando al Perú. Porque, bueno, está bueno tener esa necesidad de a veces rotar por algún cansancio, por alguna molestia y descuidar la Liga, que también le queremos dar importancia y que también en el Apertura estuvimos cerca de pelear el torneo. Entonces es una lástima a veces tener que cuidarse o descansar un partido por no estar al 100% cuando queremos competir por todos nosotros. Entonces, bueno, esperemos poder clasificar. Es muy difícil también la doble competencia, como vos lo decís. Muchos equipos peruanos no tienen buenos resultados en la Liga cuando tienen doble competencia o les cuesta. Vos hablabas de Alianza Lima, que tiene un plantel enorme, un presupuesto mucho más grande que el nuestro. Entonces nosotros con un plantel mucho más por corto, obviamente mucho más.
Con el resultado de ayer, ¿ya sueñan con la Copa o todavía no? No sé si han visto el cuadro, si has visto que puede ser Tigre o Montevideo City, que después puede ser Santos, que del otro lado está Boca-River. ¿Has visto un poquito el cuadro?
Y obviamente el partido de ayer invita a ilusionarse, porque si tenemos la capacidad de ganarle a uno de los últimos campeones de la Libertadores por goleada acá en casa, es que podemos competirle a cualquiera acá en casa y sacar un buen resultado. Entonces obviamente ilusiona, pero también tenemos que hacernos fuerte de visitante. Tenemos el próximo partido el jueves en Brasil, que es lo principal en esta Copa sudamericana. Primero pasar y obviamente el partido que hagamos allá también va a darnos una idea de cómo podemos seguir enfrentando los siguientes mata-mata que nos toquen, si es que gracias a Dios nos tocará clasificar.
No sé si sabes, en el 2003, cuando Cienciano gana la Copa, que elimina Santos y elimina River. Y podría volver a pasar. Qué tanta mística tiene este Cienciano, y ha pasado en los últimos años, que en ese momento era el Santos de Robinho, ahora puede ser el Santos de Neymar, y ahora está este River, o Boca. Son palabras mayores.
Sí, sin duda. La otra vez lo hablaba en una entrevista con el ejemplo de que en las carreras de 100 metros nunca se había pasado la barrera de los 10 segundos. Y una vez que un corredor logró romper esa barrera, después se empezó a romper muchas más veces, porque se creyeron capaces de lograrlo. Y a través también de que Cienciano haya salido campeón, de esa gesta histórica que hicieron, yo creo que nosotros inconscientemente también tenemos esa ilusión y ese decir de que también se puede lograr. Obviamente es muy complicado, obviamente hay que ir paso a paso, pero bueno, si ya se hizo una vez, ¿por qué no repetirse?
Tú en Cusco te has adaptado bien, ¿no? O sea, tú eres uruguayo de nacimiento y al del Río de la Plata, el tema de la altura, le cuesta, pero vienes mostrando un buen nivel sostenido y creo que Cusco o Cienciano es como tu lugar en el mundo. Aquí en el Perú has pasado por otros equipos también, pero creo que donde te ha ido mejor y te sientes mejor es en Cusco. La gente también te quiere.
Sí, la verdad que estoy muy contento acá, muy contento con la gente, con el cariño que me vienen brindando ya desde el año pasado. La familia también está contenta, está adaptada a la ciudad. Y sí, la verdad que es un orgullo estar defendiendo a Cienciano, un equipo tan grande, tan histórico. Y la verdad que sí, la verdad que estoy adaptado. Ya del año pasado me siento muy bien, me siento a gusto, me siento como en casa. Así que obviamente eso también se ve reflejado en la cancha. Cuando uno está bien, cuando la familia está bien, es mucho más fácil poder obtener buenos rendimientos.
¿Tú qué piensas Maxi, ahora que ya se confirmó que Perú va a jugar algunos partidos de Eliminatorias en Cusco?
Yo creo que sería algo a tener en cuenta, a tener muy en cuenta creo yo. Porque bueno, ya Cienciano obviamente estamos adaptados, quizás no es lo mismo que toda la selección, que hay algunos jugadores que estén o no adaptados. Pero yo creo que jugando de la manera que nosotros jugamos, trasladándolo a la selección, se les hace muy difícil a los equipos que vienen del llano, que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Entonces yo creo que sería algo tener en cuenta para poder competir con más chances y poder lograr una nueva clasificación a un mundial, que yo creo que es todo lo que todo el Perú anhela. Yo creo que sería algo a tener en cuenta porque nosotros hemos mostrado que se les puede ganar a selecciones o equipos con mayor potencial, con mayor jerarquía, quizás, haciéndonos fuertes acá en la altura.
Claro, para eso también se habla de que puede ser la base jugadores que obviamente juegan en la altura, base de Cienciano, de Cusco, de Garcilaso. En tu caso no sé si tú sabes si ya eres un jugador convocable o seleccionable.
Iba a decir eso, que no me descartes. Yo creo que sí, ya soy del año pasado, ya soy nacionalizado. Es una ilusión que tengo desde que llegué a Perú. Me encantaría en algún momento ser convocado o estar en el radar. Sería una ilusión muy grande y un orgullo muy grande también. Pero bueno, veremos qué pasa. Obviamente me imagino que si se tiene en cuenta Cusco para jugar, se va a mirar con mayor intención a los jugadores que estamos compitiendo en la altura. Entonces veremos, pero creo que sí sería algo a tener en cuenta como selección porque creo que se puede sacar provecho.
¿Tú sientes que tranquilamente puedes jugar en la selección peruana? Y sobre todo en una posición donde nos está costando a nosotros el recambio de jugadores de experiencia.
Sí, yo sé que Perú tiene buenos centrales. Araujo, Garcés, Abram. También está el otro chico que no me acuerdo, que estuvo en Uruguay también jugando. Barco. Sí, tiene buenos centrales. Obviamente tiene muy buen nivel. Pero sí, yo tengo fe de poder competir. Tengo fe de poder aportar si algún día me tocara. Pero también la selección tiene un seleccionador con mucha experiencia que me imagino que evalúa todo y tiene en cuenta todas las variantes y todas las cosas. A tener en cuenta que es un seleccionador que mira con proyección no solo el presente sino a futuro. Yo de mi parte obviamente sería un orgullo y un anhelo muy grande poder algún día estar. Pero bueno, yo tengo que enfocarme en mi trabajo y si algún día se da, sería hermoso.
Y a nivel del club, ¿tu contrato con Cienciano hasta cuándo es?
Termino este año. Este año a fin de campeonato termino mi contrato. Y no se ha hablado nada de una renovación ni nada.
Y si de ti dependiera, ¿te gustaría quedarte mucho tiempo más en Cienciano?
Sí, sí, yo estoy muy contento, como te decía, tanto yo como mi familia. Y sí, lo veríamos con buenos ojos. El cariño de la gente también realmente suma para sentirse arropado y sentir que estamos en un lugar que… Siempre es importante estar en un lugar que te sentís querido, ¿no? Pero bueno, obviamente depende del club, depende de una propuesta que hagan. Y bueno, ahora también tengo 33 años y hay que mirar por lo profesional, por lo deportivo, por lo económico, por lo familiar. Son muchas cosas a tener en cuenta, pero obviamente estoy muy contento y me encantaría seguir acá.
Bueno, igual está Garcilaso, Cusco, ¿no? O ya lo tomarías con pinzas, porque también no sé cómo es la rivalidad ahí en Cusco.
Sí, obviamente hay rivalidad. Sí, se ha dado muchos cambios de un equipo a otro a lo largo de estos años. Pero bueno, obviamente mi prioridad y mi corazón está en Cienciano. No planeo ni miro para el costado, salvo que acá no me quieran y me digan no, no te queremos. Y bueno, ya ahí tenga que mirar por mi familia y por mi trabajo, obviamente, ¿no? Pero mi prioridad siempre va a ser Cienciano acá en Cusco y en Perú, ¿no? O sea, primero siempre me encantaría poder quedarme acá y poder escuchar y tener la posibilidad de continuar acá.