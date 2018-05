Los malos resultados y su baja producción en el Torneo de Verano y la Copa, hicieron que la administración de Alianza Lima tomara la decisión. Después de una conversación amigable con Maximiliano Lemos , ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato.



El ‘Maxi’ no encajó en el equipo. Su entrega y compromiso no están en discusión, pero como refuerzo, en una posición donde Alianza tiene jugadores, no marcó la diferencia. Por eso solo se quedará hasta el 30 de junio. Lo mismo sucederá con Gabriel Leyes .

La administración de Alianza Lima ya conversó con ambos jugadores y llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato. El club íntimo solo les pagará hasta ese día de trabajo. Igual, si Pablo Bengoechea desea los puede hacer jugar los seis primeros partidos del Apertura.

Maximiliano Lemos disputó 12 partidos esta temporada con Lima entre el Torneo de Verano y la Copa Libertadores. Siete fueron de titular y no anotó ningún gol. Por otro lado, Gabriel Leyes jugó 10 encuentros, cinco desde el arranque. A pesar de ser delantero, no marcó este año.

La administración sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para cuando se reabra el libro de pases, el 1 de agosto. La prioridad de Alianza Lima es un ‘9’.

